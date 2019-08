FGU-uddannelse går i rette med kommunen: I må ikke nægte elever adgang

Den nye FGU-uddannelse, som erstatter bl.a. produktionsskolen og ungdomsundervisningen på VUC i Esbjerg, må få op til 243 elever. Det tal har Esbjerg Kommune besluttet, men det er i strid med FGU-lovgivningen at lægge loft over antallet af elever,

- Jeg ser ikke, at der skal være noget loft. Vi er en uddannelse, der er åben for alle, som opfylder kriterierne og som har lyst til at gå herude, siger Niels Wølch Frederiksmose, der er blevet skoleleder for Esbjerg-afdelingen af FGU Vest.

Esbjerg Kommune har afsat økonomi til, at skolen kan optage 243 elever fra Esbjerg og Fanø kommuner. Men på FGU Vest er man i ledelsen ikke enige i, at der overhovedet skal være en grænse for antallet af elever:

Sådan lyder det fra ledelsen på Esbjergs nye uddannelse, FGU Vest, som åbnede mandag, og som erstatter de tidligere produktionsskoler, KUU-uddannelser og undervisningsforløb for unge på VUC. Skolens målgruppe er unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.

Vi har efter bedste gæt forsøgt at sætte økonomi af og finde det antal elever, som vi troede, var det rigtige. Det er udgangspunktet, men så må vi jo følge løbende op på, om der skal justeres. Det er klart, at skolen har en interesse i at få flest mulige elever, mens vi som kommune har en interesse i, at det er de rigtige elever og ikke flere. Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester

- I FGU-lovgivningen står der ikke noget om tal. De 243 pladser er noget, Esbjerg Kommune har beregnet, at man har økonomi til. Men man kan da ikke vælge, at der kun er plads til 243 elever, for alle, der kan målgruppevurderes til at komme ud til os og som har lyst, skal have muligheden. Vi opererer ikke med noget loft på FGU'en, siger Thomas Rosenqvist.

FGU Vest får også afdelinger i Ribe og Varde, og Thomas Rosenqvist, som bliver institutions-leder for alle tre afdelinger, frygter, at kommunens beslutning om de 243 pladser kan betyde, at elever med de rigtige forudsætninger ikke får tilbudt en plads:

Byrådet bestemmer

I Esbjerg Kommune forklarer direktør for Borger og Arbejdsmarked, Lise Plougmann Willer, at visiteringen til FGU Vest kører helt efter bogen, og at de elever, som vil kunne profitere af FGU-uddannelsen, bliver henvist.

- Vi nærmer os at have fundet de 243 unge, som der er pladser til, så jeg er fuldt tilfreds. Vi har leveret det antal, som man har ønsket i Esbjerg Byråd, og det er vigtigt at huske, at FGU'en ikke bare er noget, man kan vælge, hvis man har lyst. Vi skal visitere de unge til uddannelsen gennem en målgruppevurdering, og hvis du for eksempel er for velfungerende eller for "dårlig", er det ikke FGU'en, der er det rette, siger Lise Willer.

Men der er jo omkring 1.000 unge under 25 år på kontanthjælp i Esbjerg Kommune. Hvordan kan man være sikker på, at der ikke er flere end 243 af dem, der kunne få glæde af at tage en FGU-uddannelse? Ministeriet har jo også oprindelig vurderet, at der var tale om 299 i målgruppen i Esbjerg Kommune?

- FGU er jo ikke for alle. Nogle vil for eksempel hellere i praktik, men det er da spændende med det her nye tilbud, som FGU'en er, og vi motiverer de unge i målgruppen til at vælge den. Det er rigtigt, at ministeriet satte tallet noget højere, end vi i kommunen har gjort, men det tager vi helt afslappet. Ministeriet kan sætte de tal, det vil, for der følger jo ikke penge med eleverne, siger Lise Willer.

Lige omkring 240 elever begynder i disse dage på FGU Vest i enten Esbjerg eller Ribe. Dertil kommer de 46 elever på KUU-uddannelsen.