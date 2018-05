FDFere konkurrerede i hovedstaden

Esbjerg: 20 FDF'ere fra FDF Tjæreborg og FDF Hjerting var i Kristi Himmelfartsferien i København for at deltage i Væbnermesterskabet - en landsdækkende konkurrence for 11-18 årige FDF'ere og deres ledere.

Væbnermesterskabet 2018 startede allerede i januar. Siden da har 272 hold fra hele Danmark løst en række opgaver over internettet. De har eksempelvis fotodokumenteret, at de har besøgt steder i lokalområdet som plejehjemmet, fundet løsninger på koder eller optaget en video af et gøglernummer.

Konkurrencedagene blev krydret med oplevelser, underholdning og en gudstjeneste. Søndag sluttede konkurrencen af med præmieoverrækkelse, hvor vindere i to aldersrækker blev kåret.

Sanne Broch Skov fra FDF Tjæreborg fortæller i en pressemeddelelse, at de alle sammen er vendt hjem med spændende oplevelser i rygsækken.