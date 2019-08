ESBJERG: Man må håbe, Christian IX på rytterstatuen ikke er den introverte type, for han har haft en myriade af esbjergensere omkring sig i hele Esbjerg Festuge, og mest sort af mennesker var under torvets fire store koncertaftener - åbningsaftenen, Johnny Madsen-koncerten, Music4Free-koncerten og ved afslutningskoncerten og fyrværkeriet lørdag aften.

Eventchef Villy Grøn oplyser, at man - ud fra et skøn over kvadratmeter ganget op med tætheden - vurderer, at der var 7-8000 mødt op for at høre Johnny Madsen, og mellem 9000 og 10.000 mødt op på den sidste aften i festugen. Her stod programmet på blandt andet John Mogensen-sange med Rasmus Bjerg og det lokale AC/DC-coverband, Back in Black.

Det er mange mennesker, og på samme måde har festugens andre aktiviteter som for eksempel containerudstillingen, gadeforestillingerne og den lange stribe koncerter på torvescenen også fået fine besøgstal, vurderer eventchefen. Alt i alt er han godt tilfreds, når han ser tilbage på årets udgave af Esbjerg Festuge:

- Vi mangler stadig at evaluere, men mit indtryk nu og her er, at det har været en rigtig god festuge. Vejret har drillet, men trods alt mindre end først varslet, og her er esbjergenserne altså knaldgode. Man trækker sig måske lige ind et par timer, men er klar til at vende tilbage til festugen, så snart bygen er væk, siger Villy Grøn.