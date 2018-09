Evaluering roser lukningstruet kulturforløb til skyerne

En evaluering af forløbet efter det første skoleår giver Kulturtalentklasserne topkarakter på alle parametre, men alligevel risikerer projektet at få sparekniven, når politikerne i den allernærmeste fremtid forventes at indgå budgetforlig.

Kulturtalentklasser er et tilbud for elever på 7., 8. og 9. klassetrin.Der er fire linjer; musik, ballet, billedkunst og teater. Kulturtalentklasserne er placeret på Rørkjær Skolen. Den konstituerede formand for Kultur & Fritidsudvalget, Peder Tørnqvist (K), ønsker ikke at udtale sig om sagen, mens budgetforhandlingerne er i gang.

I evaluerings-rapporten anbefales det flere gange, at man på baggrund af de positive erfaringer markedsfører Kulturtalentklasserne for at udbrede kendskabet til forløbet yderligere.

"Det bevirker, at eleverne oplever større tilfredshed og trivsel ved at være en del af Kulturtalentklassen. Deltagelse i kulturtalentklassen har følgende indvirkning på eleverne: Højere social trivsel, mindre mobning og ensomhed, generelt højere humør, høj kobling mellem fritid og skole og udvikling og udvidelse af fritidsinteresser."

Under punktet "Skolegang og miljø" konkluderer rapporten bl.a, at "både lærere og elever opfatter Kulturtalentklassen som værende fordelagtig for udviklingen af kompetencer, hvilket betyder, at eleverne opnår højere faglighed i undervisningen".

I evaluerings-rapportens sammenfattende konklusion fremgår det blandt andet, at "eleverne påvirket positivt både i forhold til skolegangen og indlæringen, samt at eleverne opnår stort udbytte af kulturtalentklassen."

Økonomisk kalkule

Jørn Henriksen, direktør i Børn & Kultur ved Esbjerg Kommune, hvor stor en succes skal man være for at slippe for sparekniven?

- Der er slet ingen diskussion om, at vores egen evalueringsrapport af Kulturtalentklasserne giver forløbet en meget flot bedømmelse, og derfor kan det måske virke paradoksalt, at det så ender i puljen af spareforslag. Men de to ting har intet med hinanden at gøre. Vi i direktionen har udelukkende set på det ud fra en økonomisk kalkule. Nu er det op til politikerne at træffe beslutningerne, siger Jørn Henriksen.

Ifølge direktøren er prisen for at drive Kulturtalentklasserne ikke kun de 250.000 kroner årligt, der er opført i arket over spareforslag.

- Den reelle pris er 400.000 kroner om året. Rørkjær Skole betaler selv 100.000 kroner, og der bliver taget 50.000 kroner fra kulturafdelingen, men der er udelukkende de 250.000 kroner årligt, der er i spil i budgettet, siger Jørn Henriksen.