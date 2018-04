Europas bedste motocrossbørn og -kvinder kommer til Esbjerg

Esbjerg: I den kommende weekend køres europamesterskaberne i motocross for damer og juniorer på Korskro-banen ved Esbjerg. Der bliver kørt kvalifikationer lørdag, og søndag går det løs med de pointgivende heat.

Som i mange andre store sportsgrene starter eliteprogrammerne tidligt, og flere af de deltagende kører for professionelle teams, selvom de er helt ned til 11 år.

- Vi har fået flere nye spillere på markedet, hvor især interessen og indsatsen fra Yamaha, er sat betydeligt i vejret, op til den her sæson. Desuden ser mange af fabrikkerne den her serie som et vigtigt springbræt for talenter, de kan tage med videre, og måske ende med at gøre til VM-stjerner; ligesom vi i Danmark jo allerede har Thomas Kjer Olsen i verdenseliten, udtaler Mikkel Wendelboe, motocrossekspert for Danmarks Radio og Eurosport i en pressemeddelelse.