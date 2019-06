Europæiske skoler arbejder sammen om at uddanne miljøsmarte børn

Esbjerg Kommunes folkeskoler og Esbjerg Ungdomsskole får 1,7 millioner kroner fra EU til at uddanne børnene i at skabe bæredygtige løsninger på forskellige praktiske udfordringer.

Esbjerg: I de næste to år rykker Europa tættere på Esbjerg Kommunes folkeskoler og Esbjerg Ungdomsskole. Esbjerg Kommune har nemlig søgt og fået bevilget økonomisk støtte på cirka 1,7 millioner kroner gennem EU's uddannelsesprogram Erasmus+.

Pengene gør det muligt at sende lærere, pædagoger og ledere ud i Europa for at hente viden og erfaring med hjem til de lokale folkeskoler til gavn for eleverne i projektet "Smart Kids Smart City", som sætter fokus på innovation og bæredygtighed.

"Smart Kids Smart City" præsenterer eleverne for opgaver, som tager udgangspunkt i FN's verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Ved hjælp af digitale metoder skal eleverne udtænke bæredygtige løsninger på forskellige praktiske udfordringer og derigennem udvikle kompetencer som samarbejde, kommunikation, kritisk tænkning og kreativitet, som også hører til de såkaldt 21st Century Learning Skills.