Et spil dart fik betjentenes opmærksomhed: Hash på bordet gjorde efterspillet knapt så sjovt

ESBJERG: En politipatrulje var fredag aften på opgave på Cederlunden i Esbjerg, da betjentene hørte en del råben fra en lejlighed. De troede, at noget var galt og løb derfor hen til lejligheden. Her viste det sig, at et ellers fredeligt spil dart mellem to mænd på 59 år fra Esbjerg var årsag til støjen.

Betjentene kunne derfor uden vide være gået igen, hvis ikke det var fordi, at de så en klump hash, der lå på bordet i lejligheden. I alt var der 20 gram hash, som ejeren af lejligheden blev sigtet for at være i besiddelse af. I jakkelommen på vennen, der var på besøg, fandt politiet også 26 gram hash, og han blev derfor også sigtet.