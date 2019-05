Et slag for den hvide sport i Bramming

Bramming Tennisklub har for tiden et begrundet håb om flere børn og unge på de røde baner på Bakkevej. Også nyt samarbejde mellem tennisklubben og Ældre Sagen Bramming.

"Vildt fantastisk, hvilket også betyder, at vi næste tirsdag står klar med to trænere. Vi håber I møder talstærkt op igen næste tirsdag," lød begejstrede reaktion efterfølgende på klubbens facebookside.

Mere livskvalitet

Det samme gør Kai Clemmensen i den anden ende af aldersskalaen. Den 76-årige tilflytter til Bramming tager imod sammen klubformand Solveig Helsing. De to og klubbens øvrige hjælpere har etableret et samarbejde mellem tennisklubben og Ældre Sagen, og de håber, at få sat lidt spil op at stå på tværs af generationerne.

- Der er rigtig meget godt samvær at hente ved at være fælles om en aktivitet, og tennis er oplagt til spil på tværs af generationer. Foruden den gode motion, er der videnskabelige undersøgelser, der viser, at man lever længere og oplever bedre livskvalitet ved at involvere sig med sine børnebørn, lyder blandt andet motivationen.

Man kan således som medlem af Ældre Sagen Bramming kigge forbi anlægget for at få afprøvet sine tennistalenter hver torsdag formiddag i hele sæsonen. Allerede torsdag den 9. maj er der desuden åbent hus fra klokken 10-13 og efterfølgende er der fælles "Motions Tennis 60+" træning hver torsdag fra klokken 10-12.

Og fortvivl ikke, tennisklubben lover at stille med ketsjere,

Børn og juniorer træner som nævnt tirsdag fra klokken 16-17.30.