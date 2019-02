Et skud selvtillid giver succes: Jobpraktik bliver til fast arbejde

To af fire praktikanter er blevet tilbudt stillinger hos virksomheden NorSea. Flere praktik-virksomheder kan være en vej til at hjælpe flere i job.

Esbjerg: Hvis man går ledig, kan et praktikophold være en god genvej til et fast job. Det viser erfaringerne fra Jobcenter Esbjerg og servicevirksomheden NorSea, tidligere Danbor. NorSea har haft fire praktikanter den seneste tid, og to af disse er efterfølgende blevet tilbudt en eller anden form for job.

Man har blandt andet succes med at bruge praktikforløbene i de tilfælde, hvor det er en sygemelding, som fører til tab af job. Her er det Jobcenter Esbjergs opgave at afdække, hvor meget den sygemeldte borger klare at arbejde, og hvilke jobs kan vedkommende udføre. Det kan en praktik i en virksomhed hjælpe med at afklare.

Men for at det gode eksempel i flere tilfælde kan blive til virkelighed, kræver det virksomheder, der er villige til at bruge ressourcer på at hjælpe praktikanterne i gang, så de senere kan blive medarbejdere. Det fastslår Jobcenter Esbjerg.

- Når vi samarbejder med en virksomhed som for eksempel NorSea, giver det nogle ekstra muligheder, og det er en attraktiv virksomhed at samarbejde med. Der er praktikpladser indenfor kontor, kantine og forskellige former for produktion, og så er det tydeligvis et område, der prioriteres højt. De har en dedikeret medarbejder i Tina Erting, der bruger mange ressourcer på det, forklarer jobkonsulent Søren Willadsen fra Esbjerg Jobcenter.