For der var nemlig mange mennesker, der var nysgerrige efter at se, hvad vingårdens leverandører havde at byde på.

- For et par dage siden sagde jeg til mig selv; hvad pokker er det, du har gang i? Jeg begyndte at tvivle på, om det her marked overhovedet var en god idé, erkendte Marie Kulmbach få minutter, inden startskuddet lød.

Høj af lokale produkter

Der var ti udstillere klar på åbningsdagen, og der var mulighed for at smage på og købe blandt andet fisk, kylling, mel, ost, pølser, marmelade, is, øl og vin, og der var uldprodukter, krydderurter og hindbærstiklinger.

- Jeg bliver jo stadigvæk selv helt høj af alle de fantastiske produkter, der bliver produceret her i lokalområdet, og markedet her er en mulighed for forbrugerne til at stifte bekendtskab med både produkterne og producenterne. Man kan møde de mennesker, der brænder for at femstille produkterne, og der ligger en historie bag hver en pølse, ost eller marmelade, der er her i dag. Den historie kan kunderne få direkte ved producenten, og så er det naturligvis også en mulighed for vores samarbejdspartnere til at udbrede kendskabet til produkterne. Vi ser helst, at de lokale produkter også bliver solgt lokalt. Vi har så mange fantastiske produkter i lokalområdet, så man kan godt sige, at markedet her et lokalt slag for den gode smag, siger Marie Kulmbach.