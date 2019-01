Esvagt ansætter ny finansdirektør med blå baggrund

Esbjerg: Det esbjergensiske offshorerederi Esvagt med hovedsæde på havnen i Esbjerg har ansat Sisse Mai som ny finansdirektør med titel af Chief Financial Officer (CFO).

Det oplyser rederiet i en pressemeddelelse.

Sisse Mai har en uddannelsesmæssig baggrund som HD-regnskab og cand.merc.aud, og hun har haft et godt øje til rederiet gennem flere år:

- Esvagts præstationer på sikkerhed og redning er velkendte i branchen, og Esvagt er i høj grad et brand, der tiltrækker. Der er intet, der giver mere mening end at yde sikkerhed til søs og dermed redde liv, så da muligheden kom for at blive en del af Esvagt, var jeg ikke i tvivl, siger Sisse Mai i pressemeddelelsen.

Sisse Mai medbringer erfaringer fra sit arbejde i shippingindustrien og senest miljøbranchen, og hun ser frem til at vende tilbage til Det Blå Danmark.

Ifølge Sisse Mais Linkedin-profil har hun senest arbejdet som finansdirektør i miljø- og genindvindingsvirksomheden RSG Nordic. Før det havde hun ledende stillinger i Nordic Tankers og Thyssen Krupp Elevator.

Sisse Mai kommer til at referere til Esvagts nye administrerende direktør Peter Lytzen, som tiltrådte sidste efterår.

Esvagt blev oprindeligt stiftet af Kent Kirk, Ole Andersen og Henning G. Kruse. Senere blev de tre mindretalsaktionærer, da A. P. Møller-Mærsk købte 75 procent af aktierne. Esvagt er i dag ejet af kapitalfondene 3i og AMP Capital.

Esvagt leverer kort fortalt sikkerhed til søs. De vigtigste opgaver er rednings-og oliebekæmpelsesberedskab i og omkring olie-og gasfelte i Nordsøen. Som noget relativ nyt er rederiet også gået ind med ydelser inden for havvindmølleindustrien.