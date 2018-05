Ese-huset twister i år - næste år twister hele Esbjerg måske

Esbjerg: Ese-huset i Esbjerg deltager 27. maj i den landsdækkende kampagne "Danmark twister". I to timer fyldes huset med musik og dans, og kørestolsbrugere vil få udleveret gulvklude, så de - med kludene under fødderne - kan twiste med.

- Vi vil gerne være med til at sætte fokus på demens og giver sygdommen et twist, fortæller Britta Seifert, som er socialpædagog i Ese-huset.

Hun leder den ugentlige erindringsdans i Ese-Huset og fortæller, at arrangementet 27. maj oplever stor opbakning fra de ansatte.

- Jeg har flere kolleger, som møder ind den dag alene for at være med til at danse. Jeg håber, at mange udefra også dukker op, så vi kan få fyldt hele huset med musik og dans, og det er mit håb, at vi næste år kan få hele Esbjerg til at twiste ved et større arrangement på byens torv. Man afvikler i år et stort arrangement i både Ålborg og København. Kan de gøre det dér, kan vi også gøre det her, lyder det fra Britta Seifert.

13 organisationer står bag "Danmark twister". Kampagnen sætter fokus på livet med demenssygdomme, heriblandt alzheimers sygdom.

Omkring 85.000 danskere har i dag en demenssygdom, og det skønnes, at omkring 400.000 er nære pårørende til en demens-ramt.