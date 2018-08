Esbjergs unge skal inspireres til karriereveje under folkemøde

Energiens Folkemøde

Bag Energiens Folkemøde 14.-15. august står Energy Science World (ESW), hvis mål er at gøre alle former for energi mere synlige og at fremme vækst, forskning og arbejdspladser i energisektoren. Arrangementet foregår i Esbjergs centrum, hvor byens befolkning og andre interesserede får mulighed for at møde to ministre og topfolk fra en række førende virksomheder inden for olie- og gassektoren, vindmølleindustrien og andre energiformer. Folkemødet vil foregå i et hovedtelt og i 25 telte, hvor virksomheder, fagforbund og uddannelsesinstitutioner har deres eget program.Læs mere på www.energiensfolkemode.dk