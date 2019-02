Omprioriteringsbidraget - også kaldet grønthøsteren - gør livet surt for Esbjergs ungdomsuddannelser. Alene i Esbjerg Kommune vil ungdomsuddannelser have mistet 340 millioner kroner i 2022. To uddannelsesledere råber vagt i gevær, samtidigt lover socialdemokratiets spidskandidat til Folketinget at afskaffe grønthøsteren.

Esbjerg: Grønthøsteren, høvlen, trimmeren med én længdeindstilling. Synonymerne er mange for det omstridte sparekrav, der siden 2016 også har ramt uddannelsesinstitutionerne. Med den nuværende finanslov blev toprocents-besparelsen forlænget til 2022. Til den tid har ungdomsuddannelserne i Esbjerg høvlet 340 millioner kroner af deres driftsbudgetter. Det viser tal fra Undervisningsministeriet. Byens største uddannelsesinstitution, Rybners, står for over en tredjedel af besparelser med en samlet regning frem mod 2022 på 118 millioner kroner. Herefter følger VUC Vest og Esbjerg Gymnasium efter med besparelser på henholdsvis 39,3 og 31,1 millioner kroner.

Så meget skal ungdomsuddannelserne spare i Esbjerg - Rybners 118,3 mio. kr. - VUC Vest 39,3 mio. kr. - Esbjerg Gymnasium 31,1 mio. kr. - SOSU Esbjerg 23,5 mio. kr. - Ribe Katedralskole 20,7 mio. kr. - AMU Vest 10,6 mio. kr. - Ribe Handelsgymnasium 9,5 mio. kr. - Kjærgård Landbrugsskole 5,4 mio. kr. Tallene er udtryk for den samlede besparelse over perioden 2016-2021. Tallene er baseret på omprioriteringsbidraget på to procent af skolernes driftsbudgetter udfra finanslovene for 2016, 2017 og 2018. Tallene for de enkelte institutioner er en indikation på konsekvenserne ved omprioriteringsbidraget, da de faktiske tal kan skifte, hvis uddannelsesinstitutionens elevantal eller indhold ændrer sig. Kilde: Undervisningsministeriet

Besparelserne på uddannelsesinstitutionerne er aftalt i perioden fra 2016 til 2021. Arkivfoto

Socialdemokratiet vil fjerne grønthøsteren På nær erhvervsskolerne, der i den seneste finanslov fik sløjfet omprioriteringsbidraget, er alle uddannelsesinstitutioner i landet, både videregående- og ungdomsuddannelser, pålagt at spare to procent om året indtil 2022. Men allerede nu har besparelserne taget overhånd, hvis man spørger socialdemokratiet og spidskandidat til Folketinget i Esbjerg Anders Kronborg. Det er på trods af, partiet selv var med til at indføre toprocents-besparelsen på ungdomsuddannelserne, da man i 2015 sammen med regeringen skulle finde flere penge til politiet. - På uddannelsesområdet er det blevet for meget. Derfor vil vi i socialdemokratiet fjerne omprioriteringsbidraget på uddannelserne fra næste år, hvis vi kommer til magten på den anden side af folketingsvalget, siger Anders Kronborg (S) Hvorfor lagde I så stemmer til politiaftalen, når pengene kom fra besparelser på ungdomsuddannelserne? - Jeg sad ikke i Folketinget dengang, men jeg anerkender, at det nogle gange kan være sundt at effektivisere. Personligt har jeg altid været nervøs for uddannelsesområdet, hvor besparelserne har været der længe nok nu. Fortsætter besparelserne frygter jeg en situation, hvor uddannelser i Esbjerg enten må lukke, eller også bliver leverpostejen alt for tynd, når den bliver smurt på brødet, siger Anders Kronborg.

- Der er ikke noget fedt at tage af Direktøren for AMU Vest i Esbjerg, Torben Pedersen, og rektor ved Ribe Katedralskole Kristian Bennike påpeger, at besparelserne er hård kost for uddannelsesstederne. - Enhver form for fedtlag er fjernet, så nu får man det, man betaler for, siger Torben Pedersen. Samme melding kommer fra Ribe Katedralskole. - Vi har allerede skåret på ledelse, administration og personale, så der er ikke mere fedt at skære fra, siger Kristian Bennike.