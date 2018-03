Esbjergs talenter viser sig frem

Det er sjette gang, der bliver afviklet showcase, som Erik Lodberg kalder en gylden mulighed for at tage temperaturen på, hvad der foregår i det lokale vækstlag.

- Sidste år kom seks bands fra showcasen faktisk med på Made In Esbjerg. Vi har ikke lagt os fast på noget inden showcasen, vi må se, hvad de forskellige byder på og så tager vi stilling. Det kan blive alle otte, men det kan også blive en enkelt eller slet ingen, der får en billet, siger Erik Lodberg, der er booker på Tobakken og en del af arbejdsgruppen bag Made In Esbjerg.

Igen i år er der såkaldt showcase, hvor musiktalenter forsøger at overbevise arrangørerne om, at de fortjener en plads på festivalen til august.

Esbjerg: Det er efterhånden ti år siden, at musikfestivalen Made In Esbjerg så dagens lys, og den har vokset sig til en populær størrelse på Tobakken hver sommer.

Lørdag aften står otte bands og artister klar til showcase på Tobakken.Det er De Frigjorte, Jesper Jakobsen, Volt, Scottology, Arostice, Vestjysk Ørken, Ruben Kyed og Mighty Foot Engaged. Fælles for alle optrædende er, at de skal have en tilknytning til Esbjerg eller regionen. De er alle blevet udtaget til showcasen efter at have indsendt demoer til arrangørerne.

Springbræt

Og showcasen kan være et springbræt til noget større.

- For nogle år siden opdagede vi bandet Oliver Blanc på showcasen. Det kom med på Made In Esbjerg og blev senere booket til Skanderborg Festival og fik et lille gennembrud, så der kan bestemt godt dukke rigtig gode navne op her, siger Erik Lodberg.

Han mindes med glæde, hvordan Esbjerg de første år af festivalens historie vadede i talenter og bands, der slog igennem.

Navne som Kellermensch, The Floor Is Made Of Lava, Ignug, Powderhog og Mads Bjørn var kendte i hele Danmark, og de har alle været en del af Made In Esbjerg. En fyr som Sebastian (Wolff, forsanger i Kellermensch, red) er guld værd for musikmiljøet i Esbjerg. Han laver for eksempel stadig ofte lyd til mindre koncerter på Konfus, og han elsker bare arbejdet med talenterne og at hjælpe dem på vej. Der er i hvert fald ikke tale om stjernenykker fra hans side, fastslår Erik Lodberg.

Lodberg regner med, at der begynder at dukke navne op til den egentlige festival omkring 1. juni.