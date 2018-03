Esbjergs talenter dyster på stemme

- Det er en stor ting for eleverne at prøve at stå på en stor scene og have et orkester med professionelle musikere i ryggen. Det er fedt at stå der og giver dem et boost, og så glæder vi os jo bare rigtig meget til at vise talenterne frem, og jeg synes, at vi har et højt niveau og meget at byde på, siger Kennet Lauridsen, der er i rollen som orkesterleder ved de tre arrangementer.

Der er semifinaler i Stjerne For En Aften onsdag og torsdag på Konfus, og den store finale finder sted søndag klokken 18.00 på Tobakken.Det er 15. gang, at Esbjerg Ungdomsskole afvikler Stjerne For En Aften. Der er cirka 30 elever på holdet, og de er i alderen fra 13 til 25 år.

Kæmpe socialt udbytte

Det er 15. gang, Esbjerg Ungdomsskole har et Stjerne For En Aften-hold på programmet, og det er et af de hold, der står pædagogisk leder for undervisningsdelen, Heidi Møllers, hjerte nærmest.

- Det her er meget mere end sjov og ballade, og det er faktisk først, når man har overværet finalen, at man forstår værdien af det for eleverne. De lærer utrolig meget om sig selv og om verden, og jeg har oplevet børn, der er gået fra at være stille og indadvendte til at blomstre op og blive helt anderledes sociale og modige efter at have deltaget på holdet her. Det sociale udbytte er enormt, siger Heidi Møller.

Hun giver en stor del af æren til de tre undervisere.

- De stiller store krav til eleverne. Der er ikke noget med at sidde og gemme sig i et hjørne, alle skal byde ind. Her er det én stor familie, og alle hjælper hinanden. Det kræver mod at opdage og bruge sin egen stemme, og det er Kennet, Sillja og Rikke eminente til at få frem i hver enkelt elev. Og selv om de er konkurrenter her til sidst, så garanterer jeg for, at de hepper på hinanden, siger Heidi Møller.