Esbjergs studiedrømme smadret: Optaget er faldet med 10 procent på tre år

For tredje år i træk er antallet af optagne studerende faldet i Esbjerg. Siden 2016 er tallet dalet med knap 10 procent, og det bekymrer både uddannelsesledere samt borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der håber, at man snart kan høste frugterne af det hårde arbejde for at gøre Esbjerg til et attraktivt sted for de studerende.

- Tallene gør indtryk og bør give anledning til at kigge indad. For vi skal blive bedre. Vi har et stort behov for både flere uddannelser og flere studerende, og tallene for i år viser bare, at det er vigtigt, at vi har sat gang i en proces, der forhåbentlig kan gøre Esbjerg til et mere attraktivt sted at studere, siger han.

Og de nye tal ærgrer da også Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der mener, at tallene viser, at der snart er behov for resultater på området.

Politikere, profiler fra erhvervslivet og uddannelseslederne har ellers flere gange givet udtryk for, at man ønsker at gøre Esbjerg til en af landets førende studiebyer og tidligere havde man en klar vision om at nå 10.000 studerende inden år 20 20. Lige nu er der omkring 6000 på byens videregående uddannelser, så det mål ligger altså langt væk.

Og så viser en undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet, at antallet af ansøgere til uddannelserne på byens to universiteter er dalende.

Tre år i træk har opgørelsen over optagede studerende på kvote 1 i Esbjerg vist, at færre og færre vælger Esbjerg som studieby, og i år er 10 procent færre optaget på uddannelserne i byen end for bare tre år siden.

- Udviklingen er godt i gang, men det er et langt, sejt træk, og det kræver flere års indsats før vi er i mål, men jeg forventer, at man allerede næste år vil se et bedre resultat, siger han.

Han understreger dog, at udviklingen mod at få etableret et stærkt studiemiljø ikke bare sker over en nat. Så selv om der er tale om en tilbagegang, håber man at høste frugterne af det hårde arbejde.

- Vi skal blive endnu bedre til at fortælle den gode historie om vores uddannelser og Esbjerg som studieby. Men der er mange ting, der spiller ind. Der er stor konkurrence med andre byer og så kræver det, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde med erhvervslivet, siger han.

Ifølge Mogens Rysholt Poulsen, der er dekan ved AAU i Esbjerg, er tallene egentlig som forventet, men man håber at fremtiden ser lysere ud. For tallene i år er langt fra lovende.

På Syddansk Universitet og Aalborg Universitet i Esbjerg er der ikke sket det store med antallet af optagne på uddannelserne og man betragter dette års opgørelse som et udtryk for status quo.

De rigtige rammer

Mogens Rysholt Poulsen mener desuden, at det er vigtigt, at byen Esbjerg kommer endnu mere på banen og får skabt de rammer, som studerende efterspørger.

- For at konkurrere med de store studiebyer, er det vigtigt, at der er noget at komme efter for de studerende. Gode studieboliger, fede kulturtilbud og et stærkt miljø for de studerende, siger han.

Og det er netop noget af det som arbejdsgruppen, med borgmester Jesper Frost Rasmussen i spidsen, vil arbejde på.

- Vi har allerede flyttet os meget, men vi vil gerne gøre meget mere for at forbedre storbymiljøet og de gode muligheder for de studerende i Esbjerg. Det har vi haft et stort fokus på de seneste år, og det vil vi blive ved med at have, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.