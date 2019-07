Esbjergs studieboliger er blevet billigere

Esbjerg: Der er mange penge at spare, hvis man som studerende vælger at tage sin uddannelse i Esbjerg i stedet for i København eller en af de andre større byer, når der drejer sig om prisen på en lejebolig.

I forhold til København er den årlige besparelse i husleje for en lejebolig på 40 kvadratmeter 35.370 kroner om året, og det er vel nok værd at tage med i overvejelserne i et for mange stramt budget med SU som udgangspunkt.

Det er hjemmesiden Akutbolig.dk, der har kigget på kvadratmeterpriser i lejeboliger i de 36 byer, hvor der er placeret en eller flere videregående uddannelser.

Ikke overraskende er det København, der med en kvadratmeterpris på 155 kroner topper listen over landets dyreste byer for lejere i 2019, mens man skal helt ned til plads nummer 18 på listen for at finde Esbjerg. Her slipper man med at betale 81 kroner pr. kvadratmeter i husleje.

Dermed er Esbjerg gledet ti pladser ned af listen over de dyreste studiebyer i Danmark udregnet på kvadratmeterpriser på lejeboliger. I 2018 var Esbjerg nummer 8 med en pris på 105 kroner pr. kvadratmeter.