Esbjergs store erhvervsmand trak Spangsberg frem af historiens glemsel

Esbjerg: Det var via en indsats fra Esbjergs store erhvervsmand Tage Sørensen, som forrige år gik bort i en alder af 100 år, at Martin Spangsberg blev trukket frem af historiens glemsel.

Således har Morten Hahn-Pedersen valgt at dedikere bogen "På Zarens befaling" til den afdøde erhvervsmand og mæcen.

Tilbage i 1980'erne blev Tage Sørensen opmærksom på den esbjergensiske opdagelsesrejsende og begyndte at samle tilgængeligt stof om ham. Det førte til udgivelsen af en bog om Spangsberg, som foruden Tage Sørensen var forfattet af Tatjana Fjodorova, Birgit Leick Lampe og Sigurd Rambusch. Desuden skabte Fiskeri- og Søfartsmuseet under Morten Hahn-Pedersens ledelse en storstilet udstilling om Spangsberg, der blev indrettede et "Tage Sørensens Martin Spangsberg-bibliotek" med et omfattende materiale indsamlet af Tage Sørensen og sidst men ikke mindst - i 1998 - lod Tage Sørensen en bronzestatur opstille af Martin Spangsberg ved museet.

- Bogen er skabt på basis af mange års fascination af et spændende stykke verdenshistorie med dansk islæt. Den er udtryk for min store taknemmelighed til Tage Sørensen for al den hjælp og støtte, som han gennem årene har ydet til arbejdet med denne historie, skriver Morten Hahn-Pedersen i bogens indledning.