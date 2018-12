Esbjergs største studieevent søger økonomisk støtte

For syvende år i træk er forberedelserne til Kongekampen 2019 gået i gang. Men for at kunne stable Esbjergs største studieevent på benene endnu engang, efterlyser arrangørerne økonomisk støtte.

Indsamlingen af pengene sker gennem et nyt crowdfundingsite, som Spar Nord Fonden står bag. Her søger Kongekampen om 15.000 kroner, hvoraf Spar Nord Fonden donerer 6000 kroner. Det resterende beløb skal indsamles hos esbjergenserne.

- Vores mission er jo først og fremmest at give de studerende en god dag. Men derudover vil vi også have sat Esbjerg på landkortet som en god studieby. Det kan arrangementer som det her hjælpe med, men det kræver noget opbakning, siger formand for SAMS Mathias Neessen i en pressemeddelelse.

Kongekampen arrangeres af studerende fra foreningen Social Aktivitet Mellem Studerende (SAMS), og antallet af deltagere er vokset støt år for år. Eventets vokseværk betyder dog, at der nu mangler 15.000 kroner på bundlinjen. Derfor søger foreningen bag Kongekampen om økonomisk opbakning fra esbjergenserne.

Har man lyst til at støtte Kongekampen 2019, kan man støtte med forskellige beløb efter eget valg på Spar Nord Fondens hjemmeside .Spar Nord i Esbjerg opfordrer andre lokale ildsjæle til også at indsende deres projekter til crowdfundingen. Har man et projekt, kan man kvit og frit indsende det til crowdfundingsitet

Hjælp til selvhjælp

Ifølge Klaus Jensen, der er direktør i Spar Nord Esbjerg, som også uddeler lokale midler fra Spar Nord Fonden, får de langt flere ansøgninger om donationer til projekter i lokalområdet, end de er i stand til at imødekomme. Derfor er ideen med det nye crowdfundingsite at give borgerne i lokalområderne mulighed for selv at bakke op om lokale projekter.

Folkene bag Kongekampen håber, at esbjergenserne har lyst til at støtte projektet.

- Det er ikke fordi, vi lukker Kongekampen, hvis indsamlingen ikke lykkedes, men vi har brug for pengene for at kunne skabe endnu mere liv på eventpladsen og dermed sikre en endnu sjovere dag for alle byens studerende. Det er jo en dag, der skaber sammenhold på tværs af uddannelser og aldre, og det håber jeg, folk vil være med til at bakke op om, siger Mathias Neessen.