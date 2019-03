Esbjergs største studieevent får lillesøster i Kolding

- Vi har siden efteråret hjulpet til med at stable et søster-arrangementet på benene i Kolding, som vi nu kan offentliggøre som Slotskampen. Vi er super stolte og ydmyge over at kunne hjælpe andre studiebyer med at skabe spændende events til gavn for studerende i hele regionen. Kolding prøver konceptet af for første gang den 16. maj og håbet er, at det kan blive en lige så stor succes, som det er hos os i Esbjerg, fortæller Mathias Neesen og Jakob Nielsen, arrangørerne af Kongekampen i Esbjerg.

En årlig høvdingeboldturnering for studerende på videregående uddannelser.Begivenheden er i Esbjerg arrangeret af studerende fra foreningen Social Aktivitet Mellem Studerende (SAMS) og afholdes i samarbejde med Sport & Event Park Esbjerg på Flexbanerne ved Blue Water Arena.Slotskampen i Kolding arrangeres af blandt andre SDU og Studieby Kolding og afvikles i Universitetsparken. Et høvdingeboldhold består af 5 spillere og max 2 udskiftere.

En dyst mellem studiebyer

På dagen hentes der dommer-forstærkning fra holdet i Esbjerg for at sikre, at de internationale regler for høvdingebold bliver overholdt til punkt og prikke.

- Kongekampen i Esbjerg er et fedt koncept, og der findes ikke noget lignede i Danmark. Vi er derfor vildt stolte over, at vi må bruge det samme set up i Kolding. Der har været et super godt samarbejdsforløb med Kongekampen, og vi er taknemmelige for den hjælp, vi har fået. Det bliver spændende at se, hvordan de studerende i Kolding tager imod Slotskampen, siger Malu Møller, studiebykoordinator i Kolding.

Arrangementerne i Esbjerg og Kolding løber af stablen med to ugers mellemrum, og på sigt håber man, at det nye samarbejde kan vokse med en studieby-dyst mellem begge byers vinderhold.

- Samarbejdet vil uden tvivl udvikle sig gennem foråret, og vi snakker om at kunne besøge hinanden og potentielt også tage vinderholdet fra Kolding med til Kongekampen, som afvikles 14 dage senere. Men det er ikke noget, vi har lavet konkrete planer om endnu. Først og fremmest glæder vi os til at kunne skabe et endnu tættere bånd mellem Kolding og Esbjerg, siger Mathias Neesen.

Slotskampen i Kolding foregår den 16. maj i Universitetsparken, mens Kongekampen i Esbjerg afvikles den 29. maj på Flexbanerne ved Blue Water Arena.