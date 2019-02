Esbjergs største pengetank vil bygge i Fremtidens Ældreby

Claus Sørensen Ejendomme A/S har vundet udbuddet om to parceller på hver side af det kommende ældrecenter på Krebsestien i Gjesing, hvor der skal bygges seniorboliger med fokus på, at ægtepar kan blive sammen længst muligt.

Esbjerg: Claus Sørensen Ejendomme A/S, der er ejet af Esbjergs største pengetank, Claus Sørensens Fond, sætter sig nu i spidsen for endnu et stort boligprojekt med opkøbet af to matrikler - sammenlagt godt 8.600 kvadratmeter - på hver side af det kommende, prestigeøse ældrecenter på Krebsestien i den planlagte seniorby i Gjesing.

Her har Esbjerg Kommune ønsket, at der bliver bygget alt i alt 62 seniorboliger, og John Riis Andersen, administrerende direktør i Claus Sørensen Ejendomme A/S, oplyser, at det er planen at opføre lejeboliger.

- Det bliver jo i sagens natur boliger, der er beregnet for ældre mennesker, men vi skal have beskrevet mere præcist i hvilket retning, vi skal gå. Beskrivelsen skal blandt andet indeholde en vurdering af, hvad vi forstår ved at være ældre. Eksempelvis vil vi gerne belyse, hvordan vi får ældre mennesker til at blive sammen længere. Det er jo altid ulykkeligt, når et ægtepar må skilles på grund af den enes sygdom. Hvordan kan vi imødegå den slags problemer i forhold til den måde, vi indretter os på. Det vil vi gerne samarbejde med kommunen om, siger John Riis Andersen, der kalder projektet for "en del af en samfundsopgave", men også understreger, at der for Claus Sørensen Ejendomme A/S er tale om ren forretning.

Uden at gå i flere detaljer nævner den administrerende direktør, at der er overvejelser om fælleslokaler til hygge og samvær, ligesom der er tanker om at etablere et samarbejde med kommunen, så der eksempelvis til seniorboligerne kan leveres mad fra plejehjemmet.