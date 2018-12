Esbjergs skraldebiler får fuld gas

I fremtiden skal Esbjergs skraldebiler køre på gas i stedet for diesel. Bilen til indsamling af affald i Esbjerg centrum skal som den eneste køre på el i et forsøg på at reducere støj.

Esbjerg: Når affaldsindsamlingen i Esbjerg sendes i udbud igen, bliver det med krav om at renovationsbilerne kører på biogas i stedet for diesel. Esbjerg Kommunes nuværende kontrakt med Marius Pedersen A/S om indsamling af affald udløber den 30. september 2020. Derfor skal der gennemføres et nyt udbud i første halvdel af 2019, og det har givet anledning til at sætte krav om en mere miljørigtig bilpark. Udviklingen i drivmidler til skraldebiler er blevet fulgt nøje de seneste år, og mens det grønneste alternativ på markedet er el, er gas et mere sikkert valg, oplyser formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S). - Vi var meget i tvivl. Skulle vi udelukkende forholde os til miljømæssige hensyn, ville el være det rigtige valg, men i praksis er gas det eneste reelle alternativ. El-skraldebiler er ikke nær så langt fremme i udviklingen som personbiler, siger udvalgsformanden. Sammenlignet med diesel er biogas stadig en væsentligt grønnere løsning. Gasdrevne udleder færre sundhedsskadelige partikler, mindre CO2 og mindre støj end de traditionelle dieselbiler.

Skraldebiler på gas Danmark skal frem mod 2030 reducere CO2-udledningen fra biler, boliger og landbruget med 39 procent. Anvendes grøn gas som drivmiddel i busser og lastbiler, vil en femtedel af det reduktionskrav være løst. En grøn omstilling af den tunge del af transporten har derfor stor betydning for, om Danmark når målet. Derfor er Esbjerg Kommune heller ikke de første til at udskifte diesel-skraldebilerne med mere klimavenlige versioner.I energiforliget fra 2012 blev der afsat 20 millioner kroner til at udbygge gas-infrastrukturen til transport. Det har medvirket, at 15 kommuner foruden Esbjerg har besluttet at udskifte diesel med gas.



Skraldebilerne kommer til at køre på komprimeret naturgas kaldet CNG (Compressede Natural Gas). Naturgassen blandes op med CO2-neutral biogas.

En enkelt på el Der skal cirka 25 skraldebiler til at dække hele Esbjerg Kommune, og alle på nær én kommer til at køre på gas. Den bil der dækker Esbjerg centrum skal køre på el, da elbilerne er de mindst støjende på markedet. Nye drivmidler er ikke det eneste krav, man stiller til fremtidens skraldebiler. De skal også gøres sikrere for både medarbejdere og forbipasserende. Det gør man ved at stille krav om en model med et lavere førerhus. Det giver chaufføren bedre udsyn, og skal sammen med et bakkamera og et cyklistkamera mindske risikoen for højresvingsulykker. Derudover leveres de lave førerhuse med foldedøre, så skraldemændene ikke længere bremser alt trafik på cykelstierne, når de slår døren op for at kommel ind og ud af bilen.

Hvem betaler? Opgraderingen af skraldebilerne og skiftet fra diesel til komprimeret naturgas kommer til at påvirke renovationsbidraget med cirka 25 kroner. Det præcise beløb kendes dog først, når udbuddet er gennemført. - For de penge får vi for det første en mere miljøvenlig skraldebil, men vi får også en forbedring af luftkvaliteten. Derfor syntes vi også, at pengene er givet god ud, siger Søren Heide Lambertsen. Esbjerg Kommunes nuværende kontrakt løber i fem år med mulighed for to års forlængelse. De nye kontraktkrav kommer dog til at kræve store investeringer i nye biler, og derfor forlænger man den nye kontrakt til at gælde i syv år med mulighed for to års forlængelse. Det nye udbud gennemføres i første halvdel af 2019.