Esbjergs skihopbakke: Kunderne er bange for Broens parkeringsrampe

Esbjerg: En kvindelig bilist blev bange og trak håndbremsen midt på rampen til Broen Shoppings parkeringsdæk på taget. Derfor måtte en af indkøbscentrets vagter haste til for at køre bilen væk, så trafikken igen kunne glide.

Skihopbakke

"Mange tør ikke køre op ad rampen, som nok mest af alt minder om en skihopbakke. Trafikkaoset på taget gør, at man strander midt på bakken med ham bagved helt oppe i bagdelen, skriver Jens Sundall, mens Debbie Boo Betty Christiansen efter lukning af adskillige p-pladser på terræn i forbindelse med byggeriet af den nye biograf i Exnersgade skriver:

"Der er rigtig mange som er bange/nervøse for at køre op på taget med den stigning. Også dem i handicapbusserne, heriblandt også mig som chauffør i en handicapbus med manualt gear. Ikke rart. Det er ikke gennemtænkt fra jeres side (Broen, red.) at lukke ned for en del parkeringspladser. Og jeg ved, at der er mange som ikke vil køre derop".

En tredje, Birthe Christiansen giver udtryk for, at manglende parkeringspladser på terræn og den sejle rampe, afholder hende fra at komme i Broen.