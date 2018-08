Den lokale optimisme bobler på verdens næststørste offshoremesse i Stavanger. Flere Esbjerg-virksomheder fortæller en kommunal delegation, at de ansætter mange nye medarbejdere.

Esbjerg: Det kører som smurt i olie for offshorevirksomhederne i Esbjerg. Offshorevind har længe været en attraktiv indtægtskilde, og nu tyder meget på, at også olie- og gasindustrien for alvor er ved at komme op i tempo igen. Det er i hvert fald hvad lokale virksomhedsledere fortæller til en kommunal delegation, der med borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i spidsen netop har deltaget i ONS, verdens næststørste offshoremesse i norske Stavanger. - Vi har talt med ti af vores lokale virksomheder, og de tegner et meget positivt billede af fremtiden. Jeg fik blandt andet talt med administrerende direktør fra Semco Maritime, Steen Brødbæk, og han kunne fortælle, at deres virksomhed har opgraderet bemandingen i Norge med 100 nye medarbejdere i løbet af de seneste 12 måneder, forklarer Jesper Frost Rasmussen.

ONS ONS blev afholdt for første gang i 1974. Messen blev stiftet af Stavanger Byrådet, Statoil, Stavanger Forum og Norsk Petroleum Society.ONS er forkortelsen for Offshore North Sea, da arrangementet var rettet mod virksomheder med forretning i Nordsøen. I dag deltager virksomheder fra hele verden.



ONS anslås at have flere ned 65.000 besøgende fra tæt ved 100 lande. Der er i alt 1. 241 udstillere fra 40 lande fordelt på 22.500 kvadratmeter.

Også John Sørensen, t.h., Rambøll Energy, var på offshoremessen i Stavanger. Fra venstre er det det Susanne Nordenbæk, direktør i Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU), Jesper Frost Rasmussen, kommunaldirektør Rikke Vestergaard og Karsten Rieder, erhvervschef i EEU. Pressefoto

Godt initiativ Borgmesteren var på messen ledsaget af kommunaldirektør Rikke Vestergaard, direktøren for Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU), Susanne Nordenbæk, erhvervschef Karsten Rieder og erhvervskonsulent Uffe Lundgaard. - Som Danmarks energimetropol og medlem af verdens energibyer, WECP, er det helt afgørende, at vi er tilstede, når verdens næststørste offshore messe afvikles i Stavanger. Det er faktisk fjerde gang, at kommunen og EEU deltager. Vi havde for eksempel en rigtig god snak med SH Group, som er en forholdsvis ny offshore virksomhed i Esbjerg. De startede med to mand i foråret 2017, og har allerede nu 12 medarbejdere i Esbjerg, og så er de faktisk på udkig efter flere medarbejdere lige nu, siger Jesper Frost Rasmussen. Og billedet var positivt, uanset hvilke af Esbjerg-virksomhederne delegationen talte med. Vejen blev blandt andet lagt forbi Semco Maritime, ABB, Welltec, SH Group, Seacabin, Ocean Team Scandinavia, Viking, Global Offshore, Rambøll Energy og Falck Nutec. - Jeg synes, det er et rigtigt godt initiativ fra kommunen og EEU, at man engagerer sig så aktivt, og møder de lokale virksomheder på messen og samtidig stiller et telt til rådighed nede ved havnen, hvor virksomhederne kan mødes om aftenen og snakke forretning over et glas vin og noget godt at spise, lød det fra Steen Brødbæk fra Semco.

Hardy Jeremiassen fra i Esbjerg nyetablerede, SH Group, tog også imod den esbjergensiske delegation. Pressefoto

Møde på højeste plan For direktøren for EEU handler det netop om at skabe gode rammer for de lokale virksomheder. - Virksomhederne har virkelig været positive overfor vores besøg, og det er vigtigt, at vi plejer og udvikler de gode kontakter vi har til offshore industrien og skaber rammerne for gode business muligheder for virksomhederne imellem. - Sammen med Esbjerg Kommune har vi har jo netop haft besøg fra en delegation fra energibyen Halifax, hvor otte af vores lokale virksomheder drøftede forretningsmuligheder med de canadiske deltagere. I aften er der en stor reception i teltet på havnen, hvor blandt andet Stavangers borgmester Christine Sagen Helgø og Aberdeens borgmester Barney Crocket deltager. Det vil igen skabe gode kontakter og forretningsmuligheder, siger Susanne Nordenbæk.