411 crossløbere plus en hel del andre folk med hang til friluftsliv var lørdag ved middagstid med til åbent hus-arrangement på Marbækgård. Et arrangement, som skal bane vej for den fremtidige anvendelse som trailcenter for motions- og naturaktiviteter omkring Marbækgård.

ESBJERG: Line Espenhain bor med sin kæreste i en lejlighed i centrum af Esbjerg, men lørdag ved middagstid havde hun taget iført sig løbedress og løbesko, og så tog hun ellers tre runder a' 2,5 kilometer på rundstrækningen i Marbæk Plantage omkring Marbækgård sammen med 410 andre løbere, som var med i SGI Fitness og DGI's crossløb. Et crossløb, som først og fremmest havde til formål at få masser af mennesker ud til åbent hus-arrangementet på den idyllisk beliggende gård, Marbækgård, som nu skal indrettes som Esbjerg Kommunes trailcenter. Som center for idræt-, natur- og friluftsaktiviteter.

Samarbejde

Lørdagens åbent hus-arrangement på Marbækgård var blevet til i samarbejde mellem Esbjerg Kommune, DGI og SGI Fitness, og udviklingskonsulent hos DGI Sydvest, Anders Kristensen, siger at der nu venter et spændende arbejde forude med at gøre Marbækgård til centrum for natur- og friluftsaktiviteter, som kan tiltrække både de, der dyrker idræt- og motion i foreningsregie og de, der ikke er tiltrukket af det organiserede foreningsliv.

- Vi skal have plads til alle. Det kan være bedstemoderen, som tager på skovtur med sine børnebørn, og som har lyst til at komme ind og få en kop kaffe, og det kan være virksomheden, som vil lave et friluftsarrangement i Marbæk Plantage for sine medarbejdere. I vores styregruppe skal vi nu have samlet alle de input vi får i dag og i den kommende tid, siger Anders Kristensen.