Esbjergs markante bysbarn fylder 70 år

70 års-fødselaren Johnny Søtrup i en hyggelig stund med sin efterfølger på borgmesterposten, Jesper Frost Rasmussen. Johnny Søtrup følger stadig godt med i, hvad der sker i Esbjerg Kommune - da nyheden om, at Esbjerg igen bliver værtshavn for Tall Ships Races i 2022 blev offentliggjort for nylig, fik Jesper Frost Rasmussen en tillykke-sms fra Søtrup, der er på rejse i USA med familien. Arkivfoto: Chresten Bergh