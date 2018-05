Esbjergs luksusvillaer samler støv på mæglerens salgshylder

Det er for tiden ikke helt så nemt at komme af med villaer til over fire millioner kroner i Esbjerg, siger flere mæglere. Arkivfoto: Home/Palle Peter Skov

Det er for tiden ikke helt så nemt at komme af med villaer til over fire millioner kroner i Esbjerg, siger flere mæglere. Endnu manglende effekt af Nordsø-aftale og genopbygning af Tyra-feltet får skylden.

Esbjerg: Det er villaer med luksus og liebhaveri til mellem 15 og 5 millioner kroner, og de har tilsammen været til salg i gennemsnitligt over 500 dage, hvilket er langt over de cirka 225 dage, som huse i Esbjerg Kommune i gennemsnit er til salg, før de bliver solgt eller pillet af salgslisten. Det er de tørre tal, som fortæller, at markedet for de allerdyreste villaer til salg i Esbjerg i øjeblikket har det rigtig svært. Det bekræftes også af flere ejendomsmæglere, som JydskeVestkysten har talt med. De definerer markedet for de dyreste huse, som emner udbudt til fire millioner kroner og derover, og de angiver som årsag først og fremmest, at opsvinget i olie- og gasbranchen som følge af Nordsøaftalen og genopbygningen af Tyra-feltet til 21 milliarder kroner endnu ikke har udløst det forventede potentiale. - På mange måder går det rigtig godt for boligmarkedet i Esbjerg og omegn, hvor vi befinder os midt i smørhullet. Men det er også rigtigt, at vi har oplevet udfordringer på de allerdyreste villaer, hvilket vi tilskriver den endnu manglende effekt af den forventede aktivitetsstigning i oliebranchen. Der mangler ligesom at komme rigtig gang i den på havnen, hvorfra de potentielle købere til de dyreste hus typisk kommer, siger Marianne Christensen, medindehaver af Home i Esbjerg, Bramming, Ribe og Varde. Hun peger desuden på, at nogle af de mulige købere til de dyreste hus i stedet har valgt at købe en af de eksklusive lejligheder i familien Droobs nye lejlighedskompleks Karréen i Kongensgade, hvor Home har solgt knap 50 af de i alt 85 lejligheder.

Top Fem De fem dyreste villaer solgt i Esbjerg i 2018:Hjerting Strandvej 107, 8.175.000 kroner



Kirkegade 101, 5.175.000 kroner



Baldursgade 58, 4.650.000 kroner



Bakkevænget 11, 4.600.000 kroner



Hjerting Strandvej 33, 4.280.115 kroner