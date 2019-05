Esbjergs ludomaner får hjælp i nyt center

Esbjerg: Det er særligt sportsinteresserede, unge mænd, som får knækket tilværelsen af et spilleforbrug ude af kontrol.

De har ofte stor viden om en sportsgren og er klar til at tage kampen op med bookmakerne om den næste gevinst. Men alt for ofte ender armlægningen med, at den unge mand udvikler et spillemisbrug og får opbygget et uoverstigeligt gældsbjerg, og pludseligt sidder han med et kviklån, som kan være svært at komme ud af igen, fordi udbyderne typisk opererer med meget høje renter.

Men nu er der mere hjælp på vej til ludomaner i Esbjerg og Vestdanmark, når Center for Ludomani åbner en afdeling i Esbjerg.

Det forventes at ske omkring den 1. september, og lige nu er den mangeårige forkæmper og leder af Center for Ludomani, Michael Bay Jørsel, på jagt efter en behandler til den kommende Esbjerg-afdeling, som lokaliseres i kontorfællesskabet Voxeværket på 2. sal på hjørnet Torvet og Skolegade.

- Vi søger efter én, der har lyst, mod og engagement til et spændende pionerarbejde, hvor vedkommende helt fra den allerførste spæde start er med til at bygge et nyt behandlingsafsnit for ludomani op fra grunden i det vestjyske, og hvor vedkommende fra starten vil være den eneste medarbejder på posten. Senere forventer vi at kunne ansætte flere med arbejdere i afdelingen, siger Michael Bay Jørsel, der om nogen selv er en pioner inden for behandlingen af ludomaner i Danmark, idet han egenhændig startede det hele op i Middelfart for næsten 30 år siden.