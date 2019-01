Esbjergs kamp for udsatte breder sig

- Vi har udviklet et stærkt og bæredygtig koncept for at integrere socialt udsatte i nye, sunde fællesskaber, hvor omdrejningspunktet er idræt og motion, fortæller Even Ramsland, stifter og leder af foreningen.

Beslutningen blev taget på en generalforsamling den 28. december i Esbjerg, som er hjemsted for foreningen. Recovery Bulls har oplevet en stor vækst siden starten for fire år siden i Esbjerg.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2016 en rapport, der viser, at socialt udsatte borgere har omfattende sociale, somatiske og psykiske problemer, og at de i gennemsnit dør 22 år før andre.Recovery Bulls har i 2018 modtaget Esbjerg Kommunes pris som årets frivilligeforening. Ambitionen for Recovery Bulls Danmark er, at der skal oprettes fem nye lokalforeninger i Danmark, således organisationen i 2023 er repræsenteret i mindst syv kommuner.

- Det er erfaringerne fra Esbjerg, vi nu vil gøre tilgængelige for andre gode kræfter rundt omkring i Danmark, siger han i en pressemeddelelse.

I Esbjerg er 4.624 deltagere mødt op til foreningens forskellige aktiviteter, hvilket svarer til en stigning på 115 procent i forhold til året forinden. Medlemstallet er ligeledes i vækst. 206 medlemmer tæller foreningen ved udgangen af 2018, hvilket er en stigning på 37 procent i forhold til 2017.

-Det er en markant understregning af behovet blandt socialt udsatte for at kunne dyrke idræt og motion på egne præmisser, siger Even Ramsland.

- Der bliver flere og flere socialt udsatte i Danmark, og de har store og sammensatte problemer med misbrug, psykiske lidelser, fattigdom, kriminalitet og ensomhed. Der er et enormt behov for at skabe nye former for fællesskaber, hvor livsmod, sundhed og trivsel kan styrkes sammen med andre, mener han.