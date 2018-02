Esbjergs internationale skole udvider markant

Esbjerg: Det er kun halvandet år siden, Esbjerg International School byggede til, og nu udvides skolen igen.

Skoleleder Jason Lusby fortæller:

- Skolen bliver større og større, og vi er nu oppe på 302 elever. Den udvidelse, vi skal i gang med, er en del af en større plan, hvor etape to og tre fremrykkes, fordi vi sidste år fik 40-50 nye elever. Eleverne kom, fordi Mærsk lukkede en afdeling i København og besluttede sig for at satse på Esbjerg.

De ekstra elever blev dengang sat ind i eksisterende klasselokaler, hvilket betød en helt ny måde at drive skole på. Hidtil havde lærerne på den internationale skole i Esbjerg faste undervisningslokaler, og eleverne skiftede lokaler alt efter, hvilke fag de skulle undervises i. Det sidste års tid har man kørt med den omvendte model. Det har man ganske enkelt været nødt til for at få pladskabalen til at gå op.

- Både elever og lærere glæder sig meget til udvidelsen. Med de ekstra klasselokaler bliver det igen muligt for lærerne at have faste undervisningslokaler, og den model tror vi mest på. Undersøgelser viser nemlig, at det giver det største engagement hos visse elever, hvis de i løbet af dagen har mulighed for at skifte lokale frem for at sidde i det samme lokale en hel dag, fortæller Jason Lusby.