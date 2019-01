Esbjergs havnedirektør bliver bestyrelsesformand Port-Safety

Ole Ingrisch bliver bestyrelsesformand for et selskab, som har udviklet en unik redningsstige til brug i havne verden over.

Esbjerg: Ole Ingrisch stopper med udgangen af februar som direktør for Esbjerg Havn efter mere end 15 år, men han kommer ikke til at kede sig. I forvejen er den 63-årige københavner bestyrelsesformand for brancheorganisationen Danske Havne, og nu er det blevet annonceret, at han også tiltræder som bestyrelsesformand for den Frederiksberg-baserede virksomhed Port-Safety. Port-Safety står bag den såkaldte LifeLadder, som er en ny type redningsstige til havne. Den er synlig dag og nat, og vedligeholdelsesfri. Redningsstigen består af moduler i armeret plast, gennemfarvet i en stærk gul og UV-resistent farve, som sikrer synlighed gennem stigens levetid. Sidste år lykkedes det Port-Safety at opnå tilsagn fra Markedsmodningsfonden, som har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport ved at støtte innovative virksomheder og hjælpe til, at de kommer hurtigere på markedet.

Ny direktør Ole Ingrisch' efterfølger som direktør i Esbjerg Havn bliver Dennis Jul Pedersen. Han tiltræder den 1. april i stillingen.Dennis Jul Pedersen kommer senest fra en stilling som administrerende direktør hos NSG Wind, hvor han har stået i spidsen for offshore-koncernen NorSea Groups aktiviteter inden for havvindmølleindustrien.



Dennis Jul Pedersen har tidligere haft ledende stillinger i ind- og udland i både offshore-virksomheder og maritime virksomheder, bl.a. som General Manager i Singapore-baserede Milaha Offshore Service samt gennem ansættelse i virksomheder som Gulf Marine Services, Fugro-Geoteam, Siem Offshore og Maersk Oil.

En spændende rejse Holdet bag Port-Safety oplyser, i pressemeddelelse, at man er stolte af at kunne bringe en så velanset og engageret leder som Ole Ingrisch ind i bestyrelsen. Den nuværende bestyrelsesformand Søren Niebuhr fra BOREAN Innovation udtaler i meddelelsen: - Som investor er vi glade for at kunne tiltrække en meget erfaren leder fra industrien. Virksomheden vil få stor gavn af Oles rådgivning, og vi er overbeviste om, at Ole vil yde et vigtigt bidrag til Port-Safetys fortsatte vækst. Foruden erfaringerne fra Esbjerg Havn har Ole Ingrisch også haft ledende roller i Royal Greenland, shippingfirmaet Blue Ocean og den maritime uddannelsesinstitution MARTEC i Frederikshavn. - Sikkerhed er et kritisk problem for havne. Som en del af Port-Safety ser jeg en enestående mulighed for at bidrage til en virksomhed, der gør en reel og håndgribelig forskel. Jeg ser frem til en spændende rejse foran os, lyder det fra Ole Ingrisch. Port-Safetys redningsstige er indtil videre blevet solgt til mere end et dusin lande med installationer på flere kontinenter.