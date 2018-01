Esbjergs ghettoproblemer skal bekæmpes fra et bydelshus

Hvordan kan man bekæmpe ghettoproblemerne i Esbjerg? Det var udgangspunktet for borgmester Jesper Frost Rasmussen(V) og det lokale folketingsmedlem Carl Holsts(V) besøg ved Esbjergs eneste ghetto, Stengårdsvej. Her så de nærmere på et nyt bydelshus, der skal være centrum på "det nye" Stengårdsvej.

Esbjerg: Røde, orange og grønne bolde hopper omkring i det store fælleslokale, hvor børnehavebørnene leger omkring. Mahmoud sætter i spurt efter en af de røde, og Andrea følger efter. Man kan ikke vide det. Men det er svært at tro på, at de skulle være klar over, at de befinder sig i en ghetto. Det kunne lige så godt være Gjesing. Men de befinder sig altså midt i Esbjergs eneste ghetto. På Stengårdsvej, hvor der efterhånden er kommet liv i det, der skal blive områdets nye samlingspunkt. For fire år siden begyndte arbejdet for at skabe et såkaldt bydelshus. Et sted der kan samle forskellige aktiviteter fra lokalområdet. Mandag eftermiddag var borgmester i Esbjerg Jesper Frost Rasmussen(V) og det lokale folketingsmedlem Carl Holst. De var på besøg for at se nærmere på et af de tiltag, der skal skubbe Stengårdsvej ud af ghettoen. - Vi tror på, at vi har genopfundet lokalmiljøet i bydelen. Vi har forsøgt at skabe et centrum for en ny bydel, hvor folk ikke bare skal bo. Men en bydel, hvor folk skal leve. Det vi prøver er noget helt nyt, noget originalt. Og vi tror virkelig på, at det er den rigtige løsning herude, siger direktør i boligforeningen Ungdomsbo, Peter Sandager, der har været en af hovedkræfterne bag projektet.

Vi tror på, at vi har genopfundet lokalmiljøet i bydelen. Vi har forsøgt at skabe et centrum for en ny bydel, hvor folk ikke bare skal bo. Men en bydel, hvor folk skal leve Peter Sandager, direktør Ungdomsbo

En investering i området Esbjergs borgmester holder fire børn i sin favn, og det hele ligner lidt en valgvideo. Men rundt omkring er det nysgerrige børn, der tager imod. De vil vide, hvem det er, der går og ser på. - Du er borgmester. Det er dig, der bestemmer, siger en kvik dreng. Det er jo sådan set rigtigt nok. Jesper Frost er en af dem, der bestemmer. Og en af dem, der skal være med til at rive Stengårdsvej af ghettolisten. Og det var en tilfreds borgmester, der blev vist rundt i de nye bygninger. - Det er helt sikkert en stolt og glad borgmester, der er på besøg. Vi tror på, at det her kan komme til at fungere i praksis. Vi har vist, at vi vil investere i området og få det til at blive et trygt og dejligt sted at bo, siger han.