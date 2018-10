Esbjergs gamle fiskerihavn er affyringsrampe for rigmænds opkøb i industrien

Partnerne i investeringsselskabet Zefyr, Birgitte Nygaard Jørgensen og Lars Stagaard Jensen, har netop fra deres nye kontor på Esbjerg Havn gennemført den første investering sammen med kapitalstærke industrifamilier, herunder Arovit-stifteren Johann Hoffmann.

Esbjerg: Fra et kontor på Torskekaj i det ombyggede isværk har to tidligere statsautoriserede revisorer i Esbjerg udsigt over det, der engang var Nordeuropas største fiskerihavn. Dengang var de lyseblå kuttere små flydende produktionsvirksomheder, og det er netop produktionsvirksomheder, som de to er på jagt efter sammen med kapitalstærke jyske familier. Lars Stagaard Jensen og Birgitte Nygaard Jørgensen kvittede sidste sommer - efter henholdsvis 19 og 24 år - deres job i revisionskoncernen EY's afdeling i Havnegade for i stedet at indtage nøgleroller som kapitalforvaltere og partnere i Investeringsselskabet Zefyr Invest A/S. I ryggen har de en række formuende jyske familier, der har meldt sig med kapital og fokus på produktionsvirksomheder - især i Jylland. Nogle af dem ønsker i første omgang at holde sig i baggrunden, men den første investering er foretaget sammen med stifteren af Arovit, Johan Hoffman, og familie samt Kai Preben Hansen fra Moldow - tidligere Jørgen Hansens Maskinfabrik - i Holsted.

Navnet Inspiration til navnet på det nye investeringsselskab Zefyr med domicil i Isværket i Esbjerg er hentet i den græske mytologi, hvor Zefyr ikke bare er vestenvinden, men også en forårsbebuder og den, der modner kornet.

Lars Stagard har startet Zefyr sammen Birgitte Nygaard Jørgensen. De forlod begge revisionsvirksomheden EY i Havnegade for at stifte selskabet.

Ikke gammeldags Zefyr Invests første investering gælder aktiemajoriteten i den midtjyske virksomhed KVM Industrimaskiner A/S, der er nicheleverandør indenfor produktionsløsninger til betonvare- og asfaltindustrien i Nordeuropa. Målet for selskabet er i første omgang at få majoritet i fem-syv mellemstore selskaber, og der er et større, trecifret millionbeløb til rådighed. Lars Stagaard bemærker, at de familier, som Zefyr Invest arbejder sammen med, netop selv har tjent deres penge på produktionsvirksomheder. - Nogle vil måske sige, at produktionsvirksomhed er gammeldags. Det synes vi ikke, og hvis det er en sektor, mange løber væk fra, så er det vel muligt at komme tæt på spændende selskaber, siger Lars Stagaard, der samtidig peger på, at industrivirksomheder, som måske står overfor et generationsskifte, ofte er familieejede og bygget op over 30-40 år. - Her kan investorernes industribaggrund og ønske om langsigtede investeringer måske være en fordel. Zefyr Invests vision er at understøtte udviklingen i primært mellemstore jyske virksomheder og udvikle den enkelte virksomhed yderligere blandt andet på nye markeder eller ved lanceringen af nye produkter, konstaterer han.

Fast bestyrelseshold Johann Hoffmann, der i år 2000 solgt Arovit med 900 ansatte til en amerikansk konkurrent, har siden salget haft som mål, at de virksomheder, som han har investeret i, på et tidspunkt samlet set skulle omsætte for mere end de 1,2 milliarder kroner, som Arovit omsatte for, da virksomheden blev solgt. Den grænse har han overskredet, idet hans investereringer i en række virksomheder i lokalområdet og andre dele af Jylland, samlet set omsætter for mere end 1,3 milliarder kroner og giver arbejde til omkring 1.400 personer. I en artikel i Børsen siger han om Zefyrs fokus på produktionsdanmark: - Virksomheder, der arbejder indenfor rigtig produktion, dét er lige mig. Vi har været med i noget med it på et tidspunkt, men det var ingen succes. Zefyr har et fast bestyrelseshold bestående af fire erfarne nuværende eller tidligere direktører, der i mindre omfang, udover at have bestyrelsesposter, også vil investere i de selskaber, som Zefyr går ind i. Holdet består af Kurt Bering Sørensen, tidligere mangeårig administrerende direktør i vinduesvirksomheden Velfac, Torben Paulin, tidligere Boconcept, nu Nordisk Dæk Import, samt de to eksdirektører i KK Wind Solutions, Tommy Gundelund Jespersen og den i Esbjerg bosiddende Johnny Haahr.