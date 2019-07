Esbjergs gågade indrammes af pullerter trods kritik

Det vakte kritik, da man i efteråret besluttede at hamre pullerter ned i Esbjerg gågade for at holde de tunge varebiler for døren. Alligevel vil ni sænkbare pullerter inden længe skyde op rundt om Kongensgade.

- Der blev lavet et notat, hvor vi redegjorde for beslutningen, og siden da har der været ro på. Vi har et godt samarbejde med Cityforeningen og det er klart vores opfattelse, at der er stor interesse for at holde gågaden fri for tung trafik. Derfor kom det også bag på mig, at vi blev mødt af så massiv en kritik, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Esbjerg: Det skabte røre i de lokalpolitiske vande, da Teknik & Byggeudvalget i efteråret besluttede at bruge op mod 1,5 millioner kroner på at indramme Kongensgade med sænkbare pullerter.

De sænkbare pullerter skal sikre, at der foruden udrykningskøretøjer som udgangspunkt kun er adgang til kørsel i Kongensgade i tidsrummet for varelevering. Borgere og andre med lovlige ærinder i gågaden skal sikres mulighed for at kunne aktivere pullerterne, så de ikke bliver afskåret fra at komme til og fra deres ejendom. Det er dog fortsat uklart, hvordan det skal fungere i praksis.

- Jeg synes fortsat, at det er en dårlig idé. Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det skulle være nødvendigt. Hvis nu politiet gjorde den ulovlige kørsel til et fokusområde, så der i løbet af for eksempel 14 dage blev delt en håndfuld bøder ud, mon ikke chaufførerne så lærte reglerne, spørger Henrik Vallø, der har en fortid som chef hos færdselspolitiet.

Varebilerne må kun køre i Kongensgade på hverdage fra klokken 07.00 og 11.00 og lørdage til klokken 10.00, men i praksis bliver der leveret varer hele dagen. Det er til fare for fodgængernes sikkerhed, og derfor vil man nu forsøge at håndhæve reglerne med sænkbare pullerter.

Pullert-idéen er opstået i et samråd mellem Syd- og Sønderjyllands Politi, Esbjerg Cityforening, Esbjerg Byforum og Teknik & Byggeudvalget, fordi tungtlæssede lastbiler og store varevogne alt for ofte blæser på reglerne, når de skal levere varer til butikkerne langs gågaden.

Der er i alt ni pullerter på vej. Fire placeres i krydset ved Kirkegade, fire sættes op i krydset ved Englangsgade, og den sidste placeres i den sydlige del af Torvegade. Prisen bliver cirka 900.000 kroner, og er dermed er prisen lavere end først antaget. Det skyldes, at man i forbindelse med renoveringen af belægningen i gågaden allerede har gravet kabler og tomrør ned.

De nye pullerter vil kunne fjernbetjenes fra alarmcentralen ved udrykning, mens beboere og butiksejere, kan få adgang til at betjene pullerterne via forskellige tekniske løsninger.

Og netop på grund af de tekniske løsninger forudser Henrik Vallø, at løsningen på sigt vil blive langt dyrere.

- Erfaringer fra andre byer viser, at der kan følge meget teknisk bøvl med de her sænkbare pullerter. Derfor tror jeg også, at det kommer til at koste os mere end anlægsudgiften, og det er i mine øjne en unødvendig udgift. Desuden synes jeg fortsat, at det er problematisk, at sagen ikke har været i høring. Det er muligt, at man har snakket med cityforeningen, men beboerne i området er ikke blevet hørt, siger han.

Teknik & byggeudvalgsformanden holder dog fast i, at pullerterne er en god idé.

- Vi skal have begrænset trafikken i Kongensgade, og det kan pullerterne hjælpe os med. Jeg kan simpelthen ikke se problemet, og det er fortsat mit indtryk, at der generelt er en god og positiv stemning omkring de her pullerter ude i bybilledet, siger Søren Heide Lambertsen.