Esbjergs får sin nye guldkyst i Sjelborg

- Sjelborg helt generelt - og i særdeleshed Sjelborgvej - har udviklet sig til et særdeles attraktivt og eftertragtet område. Du ser det jo med de store kasser, som efterhånden er skudt op derude. Og det er naturligvis udsigten og nærheden til naturen, der gør området eftertragtet, forklarer Morten Puggaard, der dog samtidig pointerer, at Sjelborgvej i objektiv forstand ikke overgår førsterække-villaerne på vandsiden af strandvejen.

Lige nu er en byggegrund på omkring 800 kvadratmeter med et nedrivningsklart hus sat til salg for to millioner kroner hos Nybolig Rekrea i Strandbygade, og herfra siger indehaver, Morten Puggaard om Sjelborg:

Hvor strandvejen i Hjerting og Sædding hidtil har domineret næsten ensidigt som de dyre adresser for kommunens velhavere, er Sjelborg nord for Hjerting lige så stille ved at udvikle sig til et af Esbjerg nye, mondæne områder.

Huset til venstre vurderes at være et af Esbjergs dyreste huse. Foto: Ken Mathiesen

Flere huse kommer

Som en indikation på den stigende popularitet er den seneste hushandel på Sjelborgvej et godt eksempel. Den blev gennemført i begyndelsen af året, og her betalte køberen rask væk 10,7 millioner kroner for et hus med et samlet boligareal på 253 kvadratmeter - det giver en kvadratmeterpris på lidt over 40.000 kroner.

Morten Gram og hustruen Marie har ejet en grund på Sjelborgvej i adskillige år. Lige nu er de i færd med at bygge deres drømmebolig, og de ved godt, hvorfor de netop er faldet for beliggenheden på højderyggen i Sjelborg.

- Vi bygger, fordi det er et dejligt, rolig og naturskønt område. Jeg har det meste af mit arbejde i København, derfor vil det også være en glæde for mig at nyde roen derude i weekenderne, fortæller Morten Gram.

En af de øvrige beboere i nabolaget, Henrik Lyngs Andersen, har boet på Sjelborgvej i mange år, og han kan godt se, hvor udviklingen bærer hen.

- Tendensen er jo nok, at der vil revet endnu flere huse ned og bygget nye, siger han.

Ifølge Morten Puggaard skal et byggeprojekt på den grund, han har til salg, aftales med Esbjerg Kommune.

Som JydskeVestkysten tidligere har skrevet, gav Miljøministeriet for omkring ti år siden lov til, at ledige huller på Sjelborgvej måtte fyldes ud med huse. Fritidshuse har også fået status af helårsbeboelse, fordi Sjelborg fik status som en landsby.