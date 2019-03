Esbjergs eneste hotel med fire stjerner: Relanceres i ny nordisk stil

Esbjergs eneste hotel med fire stjerner, Hotel Britannia, i Danmarksgade relancerer sig selv fra torsdag den 28. marts. Nyt udtryk, nye møbler, to nye restauranter og mere omtanke for miljøet i alt fra madspild til shampooen på værelserne. Alt sammen er det en del af hotellets nye, nordiske stil, der skal gøre hotellet med de 108 værelser mere moderne og mere folkeligt.

Esbjerg: Navnet, Hotel Britannia, leder automatisk tankerne hen på den pompøse og storladne sang fra det britiske imperiums storhedstid - 'Rule, Britannia. En svunden tid. Øerne er i dag på vej ud af EU-imperiet, og hotellet i Esbjergs bymidte oser heller ikke af pompøsitet. Umiddelbart kan den mørkerøde murstensbygning fra 60'erne godt ligne noget fra fortiden. Den giver i hvert fald ikke indtryk af at være et sted med gourmet, en afslappet loungebar eller et sted, hvor omgivelserne inden døre skal bringe dig visuelle oplevelser med en gennemført, nordisk stil. Men ovenpå et ejerskifte, der officielt skete per 1. januar i år, hvor E. Bank Lauriden Holding A/S og Bugten Holding A/S overtog hotellet fra Familien Dam Jensen, er en relancering af hotellet ved at tage form. Udenpå er der kommet planter, grønt på taget og dele af facaden og indgangspartiet er blevet beklædt med mørkebrunt træ, der ved nærmere selvsyn flugter med de mørkerøde mursten. Træfacaden går igen i receptionen, der også har fået et trælook som led i den indre, visuelle modernisering af hotellet, der åbnede i 1965. Siden da har der været mange bølgeskvulp i Vesterhavet. Og ifølge den nye medejer, Peter Petersen, er indretningen ikke helt fulgt med tiden. Ænser man ikke planterne og træfacaden udenpå, bliver man mødt af den nye reception, når man træder indenfor. Den er blevet vendt om og har nu front mod gæsten. Det kan lyde banalt, men det er en del af det nye koncept, der skal gøre hotellet, der i folkemunde har ry for at være fint, til et sted, der er mere i øjenhøjde.

Hotel Britannia Da Hotel Britannia åbnede i 1965 var der 39 værelser. Siden har hotellet gennemgået flere udvidelser. I dag er der 108 værelser. Den sidste restaurering fandt sted i 2007

Hotel Britannia er efter ejerskiftet en del af selskabet Britannia A/S, hvor også Hjerting Badehotel og Hotel Arnbjerg i Varde er en del af porteføljen

E. Bank Lauridsen Holding A/S ejer 60 procent af selskabet, mens Peter Petersen, den tidligere eneejer af Hjerting Badehotel og Hotel Arnbjerg, ejer 40 procent

Hotellets nye gourmetsted, Nordic Dining Mundheld, serverer økologisk mad, hvor kød og grøntsager kommer fra lokale leverandører

Formålet med ombygningen er at gøre hotellet til et såkaldt 'boutique hotel', der er et koncept hvor atmosfæren og indretningen er hjemlig, intim og med sans for detaljen, uden at være prætentiøs eller luksuriøst

Siden åbningen i 1965 har Britannia haft flere forskellige ejere, men det har altid været på lokale hænder. Fra venstre ses hotelchef Helle Tingberg, food- & beverage-chef Casper Rosendahl og medejer Peter Petersen. Foto: André Thorup

Arne Jacobsen sendes på pension Selv om den kendte arkitekt og designer tog herfra i 1971, lever hans møbler i bedste velgående verden over. Men ikke på Hotel Britannia. Ligesom de britiske øers EU-medlemskab synger de på sidste vers, rykker Arne Jacobsen-møbler på Britannia også mod udgangen. Oprindeligt blev Hotel Britannia bygget med inspiration fra SAS Royal-hotellet i København, der blev tegnet af Arne Jacosen. Britannia skulle være pendanten i Vestjylland, og med det fulgte der Arne Jacobsen-møbler i stor stil, fortæller hotelchef Helle Tingberg. Der er stadig Arne Jacobsen at finde på værelserne og i stueetagen i den del, der vender ud mod Danmarksgade. Men kun på lånt tid. Mens Theresa May kæmper mod tiden for at få en plan vedtaget for briternes udtrædelse af EU, er Britannia nået til punkt nummer fem på relanceringsplanen. Her står der opgradering af værelserne. Væk skal Arne Jacobsen og væg-til-væg-gulvtæpper til fordel for trægulv og moderne designermøbler fra det lidt mindre kendte, danske mærke &Tradition. En udskiftning, der starter i løbet af dette forår. Fra sommer fjernes de sidste Arne Jacobsen lænestole fra stueetagens fløj ud mod Danmarksgade. Her skal der bygges fitnessfaciliteter som sidste og sjette led i det nye ejerskabs relancering.

Ombygningen af de to nye restaurantkoncepter er i fuld gang. Der er åbningsreception onsdag den 27. marts. Foto: André Thorup

'Vi vil så gerne have, du bliver lidt længere' Ja, det er det gamle slogan fra supermarkedskæden Fakta, der i deres tv-spots gerne vil have danskerne til at blive fem minutter længere i deres butikker. Selv om ombygningen af Hotel Britannia kan lyde nok så stor og flot, kan det koges ned til essensen af det gamle Fakta-slogan. Uden sammenligning i øvrigt. Ambitionen er dog større end de fem minutter, men grundtanken er at gøre hotellet til mere end et sted, hvor man overnatter. Det er fitnessfaciliteterne et eksempel på. Men også ombygningen af lobbyfacilfaciliteterne, hvor gæsterne kan slappe af og nyde sig selv, hinanden og indretningen. Til sidst kommer udskilningen af restaurant Brasserie B til to splinternye restauranter under samme tag med hvert sit koncept. 'Appetiit' bliver hotellets morgenmadssted og heldagsrestaurant, både for hotellets gæster og udefrakommende. Konceptet er caféretter, afslappet og uformel loungestemning og servicemindede tjener uden slips. Er man mere til fine dining slår Britannia dørene op for Esbjergs nye gourmetsted, Mundheld, der serverer A la carte-mad og menuer med et nordisk tvist. 'Appetiit' åbner torsdag den 28. marts, mens 'Nordic dining Mundheld' åbner dagen efter.

Udpakningen af de møbler er igang. Foto: André Thorup

Casper Rosendahl (tv) og Helle Tingberg (th) viser den nye reception frem. Foto: André Thorup