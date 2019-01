Esbjergs diskrete modemillionær nærmer sig en kvart milliard

Esbjerg: Han vil gerne have sig frabedt at blive betegnet som rigmand og Esbjergs modekonge, og han hylder mottoet om den, der lever stille, lever godt.

Men Peter Kristiansen, 60 år, kan ikke løbe fra kendsgerningen om, at han gjort det stort og dygtigt med sin virksomhed Jill & Joy A/S, som netop har offentliggjort sin årsrapport for 2017/2018.

Peter Kristiansen begyndte for omkring 35 år siden med tøjbutikken Jill & Joy på hjørnet af Kongensgade og Stormgade, hvor tidligere hans far, Finn Erik Kristiansen, havde drevet tøjbutikken "Det Rigtige Hjørne". Finn Erik Kristiansen er i dag bestyrelsesformand i Jill & Joy A/S.

Siden har Peter Kristiansen udstrakt sit imperium, og som stor partner hos den verdensomspændende, danske modetøjsgigant, Bestseller, ejer han i dag ikke færre end 170 danske og tyske butikker fordelt på Bestseller-tøjmærker som Jack & Jones, Vero Moda, Only og Name it. I 2019 ventes Peter Kristiansen at åbne yderligere 20 nye butikker.