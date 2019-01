De grønne arealer i Esbjerg Centrum mangler lamper. Parkerne er enten henlagt i komplet mørke eller kun sparsomt oplyst - og der er ikke udsigt til, at det ændres lige foreløbigt. Det oplyser udvalgsformand, der for ni måneder siden var med til at gøre den bynære natur til et politisk indsatsområde.

Esbjerg: Esbjergs parker skal være mere attraktive og levende. Sådan lød målsætningen, da Teknik & Byggeudvalget i foråret gjorde den bynære natur til et politisk indsatsområde. Alligevel er mennesker en mangelvare i midtbyens parker lige nu. Det skyldes blandt andet, at de grønne områder i størstedelen af de solfattige vinterdøgn er henlagt i komplet mørke. Nogle steder har man ikke prioriteret at bruge penge på lys, andre steder er lamperne defekte eller blevet udsat for hærværk. - Jeg var faktisk ikke klar over, at parkerne ikke var oplyst, indrømmer formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S), og medgiver, at mørklagte parker ikke ligefrem er tryghedsskabende.

Størstedelen af midtbyens parker er mørklagte, når solen går ned. Nogle steder har Esbjerg Kommune ikke prioriteret at sætte lamper op, andre steder er lamperne gået i stykker og er ikke blevet erstattet af nye. Foto: Dorthe Lodberg

Lange udsigter til lys Det manglende lys er blandt andet et problem i Byparken. Her har man frakoblet lamperne, fordi de er gået i stykker og trænger til udskiftning. Der bliver dog ikke købt nye lige foreløbigt, da man afventer den modernisering af parken, der har været på tegnebrættet i en årrække, og endnu ikke er blevet realiseret. Der kan dermed gå flere år, inden der kommer lys i parken igen. - Jeg kan godt se fornuften i, at vi ikke begynder at købe lamper nu, hvis de alligevel skiftes ud om et par år, siger Søren Heide Lambertsen. Har man ingen lamper liggende i den kommunale materialegård? Kan der ikke laves en midlertidig løsning? - Det tror jeg ikke. Det kommer til at ligne noget rod, hvis man sætter fire forskellige lamper op, fordi det lige var det, der var på lageret. Omvendt erkender jeg dog også, at flere år uden lys ikke er helt hensigtsmæssigt, siger udvalgsformanden. Ifølge forvaltningen koster en ny lampe mellem 5000 og 10.000 kroner.

Ikke penge til det hele I I.C. Møllerparken er der lamper, men ingen lys. De lave spots langs hækkene er ofte udsat for hærværk, og da modellen ikke leveres længere, arbejder man nu på at finde en erstatning. Indtil den er fundet, har man frakoblet de defekte lamper. I Vognsbølparken har man kun sat lys op på enkelte stier, mens man i Strandbyparken slet ikke har prioriteret at købe lamper. Søren Heide Lambertsen vil nu tage sagen med på næste møde i Teknik & Byggeudvalget. - Så må vi se, hvad det vil koste os, og om det er noget, vi vil prioritere. Jeg kan ikke love noget, og jeg kan allerede nu sige, at vi næppe har penge til det hele. Strandbyparken er for eksempel ret lille, så her er der ikke udsigt til lys lige foreløbigt. Byparken er vigtigere, mener udvalgsformanden.