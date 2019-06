Esbjergs borgmester lover hjælp til fyrede Total-ansatte

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) vil bistå med at finde andre arbejdspladser til de berørte Total-ansatte, som kommer til at få en fyreseddel.

- Det er selvfølgelig meget ærgerligt, at virksomheden må skære ned, men jeg har også forståelse for at en del opgaver forsvinder, når man udskifter ældre platforme med nye moderne platforme, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) med henvisning til, at det nye Tyra-anlæg får en række digitale processer, som vil medføre et reduceret mandskabsbehov.

Med den erfaring i bagagen er Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) fortrøstningsfuld, efter at det torsdag kom frem, at det franske olieselskab Total slanker sin Esbjergbaserede organisation med op imod 200 ansatte. Afskedigelserne fordeler sig blandt personale både onshore og offshore. I dag beskæftiger Total fra kontoret i Esbjerg omkring 1.500 ansatte.

Esbjerg: Da olieprisen raslede ned for nogle år siden måtte flere end tusind ansatte i olieindustrien i Esbjerg ud for at finde sig et nyt arbejde. Mange af dem fik job andre steder i energibranchen, ikke mindst i vindmølleindustrien.

Lav ledighed

Borgmesteren, der havde fået informationen om afskedigelserne før den tilgik offentligheden, er dog som nævnt optimistisk omkring muligheden for at finde nyt arbejde til de berørte Total-ansatte.

- Vi vil fra kommunens med vores Energiteam og Jobcentret gøre alt, hvad vi kan for at understøtte de berørte medarbejdere i at finde ny beskæftigelse. Heldigvis er ledigheden her i området meget lav, og vi har før vist, at det er muligt at finde job til de mange mennesker, som røg ud i forbindelse med den seneste oliekrise, lyder det fra borgmesteren.

Også hos Total oplyser Patrick Gilly, selskabets administrerende direktør for aktiviteterne i den danske del af Nordsøen, at man vil gøre alt for at nedbringe antallet af fyringer, blandt andet ved at tilbyde medarbejdere alternative job i Total-Gruppen.