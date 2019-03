Esbjergs borgmester afviser skattelettelser: Så rige er vi ikke

Esbjerg Kommune: Omtrent samtidig med, at en række af landets kommuner har råbt vagt i gevær og krævet, at regeringen tildeler kommunerne flere penge til helt basal service til borgerne, kom Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet på gaden med en analyse, der viser, at kommunekasserne bugner af penge, og budskabet var samtidig, at kommunerne derfor bør sætte skatten ned.

Stammedans

Fra regeringen tegner både økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) og finansminister Kristian Jensen (V) sig for kritikken af, at kommunernes likviditet har nået "svimlende" højder, og regeringens budskab er, at kommunerne ligeså godt kan sætte skatten ned og betale af på gælden. Ifølge økonomi-aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen kan kommunerne nemlig ikke bare hæve forbruget - der er loft over, hvor meget kommunerne må bruge på borgernær service og anlægsudgifter.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er mildt sagt ikke imponeret over analysen, som han mener, siger mindre end intet om Esbjerg Kommunes økonomiske forfatning:

- Man kan ikke kigge i sin pung og se, om man er rig eller fattig - man er nødt til at forholde sig til, hvad man har af indtægter og udgifter. Vi har svært ved at få enderne til at nå sammen med de indtægter, vi har nu, og Esbjerg Kommunes likviditet er kun, som den nødvendigvis må og skal være for at få det hele til at løbe rundt. Vi har en bund på 400 millioner kroner, og det er det niveau, vi skal ligge på, hvis vi skulle lukke Esbjerg Kommune på en måned og samtidig kunne svare enhver sit. Det lyder som et stort tal, men Esbjerg Kommune er en virksomhed med en omsætning på syv milliarder kroner. Så for Esbjerg Kommunes vedkommende kan man ikke drage den konklusion, regeringen er ude med, siger han.

Hvordan har du det med, at din egen regering tilsyneladende ikke fatter dit budskab - det er jo ikke første gang, hverken du eller regeringen er uenige om økonomi?

- Jeg ser det egentlig mest som den rituelle stammedans forud for KLs forhandlinger med regeringen om de økonomiske rammer for kommunerne, som snart går i gang, siger borgmesteren.