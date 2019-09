Esbjergs børn skal lære at drømme

Koncerten sluttede ved, at børnene blev opfordret til at sige deres drømme højt. I mellemtiden spillede musikerne op til dans, og børnene var ikke blege for at tage sig en hurtig svingom. Foto: Ditte Irene Knudsen

Tirsdag den 3. september startede Go Creative op i Esbjerg Kommune. Startskuddet blev to koncerter på Auraskolen afdeling Hjerting Ny Hjerting for børnehaver og skolebørn.

Esbjerg: Prinsesse og fodboldspiller. Ofte er det den slags drømme børn går med i maven, men tirsdag lærte skolebørn og børnehavebørn at lade drømmene flyve højt. Tirsdag fik børnehavebørn og børnene på Auraskolen afdeling Hjerting Ny Hjerting hældt kultur på motoren. To koncerter på skolen blev startskuddet for projektet Go Creative i Esbjerg Kommune. Projektet, som organisationen Barndrømmen står bag, skal lære børn, at alle har potentiale, samt at alle kan drømme. - Når børn har fået sådan en kulturoplevelse, kan de faktisk køre lidt længere på literen. Det lagrer sig ligesom i kroppen, siger Dorthe Foged, der er stifter og direktør i Barndrømmen. Koncerterne bød på klassiske toner fra pianisten Rikke Sandberg samt violinist Johannes Søe Hansen og cellist Henrik Dam Thomsen fra DR Symfoniorkester. Skuespilleren Flemming Bang var indkaldt til at hive de klassiske toner ned i børnehøjde.

Go Creative i Esbjerg Esbjerg Kommune har sat fokus på børnenes kulturelle muligheder. Derfor gik de i juni måned helhjertet ind i projektet Go Creative, som organisationen Barndrømmen står bag. Projektet skal give alle børn uanset geografisk og social baggrund mulighed for at opleve kultur, som kan lære dem at drømme.I dag består projektet i Esbjerg Kommune af 100 skoleklasser og 22 børnehaver. VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) vil løbende evaluere projektet i Esbjerg Kommune ved at følge Auraskolen afdeling Hjerting Ny Hjerting og Børnehuset Katamaranen. Dertil er Barndrømmen ved at lokalisere en skole og en børnehave mere i Esbjerg, der også kan deltage i evalueringen.

Flemming Bang fortalte historier om kendte personer, der også en gang bare havde en stor drøm. Børnene fik et smil på læben, da fortællingne lød på en balletdanser, og Flemming Bang lavede piruetter hen over gulvet. Foto: Ditte Irene Knudsen

Lad drømmene flyve højt "En dag fortalte Hans Christian sin drøm om at blive forfatter til sin ven, og vennen grinede slet ikke". Flemming Bang havde til de to koncerter forberedt et show sammen med de tre musikere. For at gøre drømme mere konkrete fortalte han blandt andet om H.C. Andersens drøm om at blive forfatter. Med store øjne og åbne munde lyttede børnene fascinerede til historien om manden bag Tommelise og Den Grimme Ælling. "H.C. Andersen blev en verdensberømt forfatter, fordi han havde sagt drømmen højt til sin ven. Se alt det, der er muligt, hvis bare man siger sine drømme højt". Med opfordringen om at huske, at kun kreativiteten sætter grænser for dine drømme, afsluttede Flemming Bang den sidste koncert, mens musikerne spillede op til dans.

Til koncerten spillede musikerne på et tidspunkt 'drømmemusik'. I mellemtiden skulle børnene lukke øjenene og lade drømmene flyve frit. Foto: Ditte Irene Knudsen

Store drømme i små kroppe I idrætshallen på Auraskolen afdeling Hjerting Ny Hjerting pakket med store drømme i små kroppe sad Victor Kjems Olesen, der går i 3. C. Han har en stor drøm, for han vil være 'hjertelæge'. Det er en drøm, der længe har fyldt ham med sommerfugle. Derfor lyttede han også opmærksomt til Flemming Bangs fortællinger om, hvor højt man kan flyve, hvis bare man er åben om sine drømme. - Jeg har faktisk ikke sagt det til mine venner, men det tror jeg, at jeg skal, siger han. Karina Vang Glud, der er pædagogisk leder på Auraskolen afdeling Hjerting Ny Hjerting, havde også kun roser til Barndrømmen, musikerne og Flemming Balle efter koncerterne. - Det var flot skruet sammen og tilpasset aldersgrupperne. Det var lidt abstrakt, men de fik børnene optaget af det alligevel, siger hun. Dorthe Foged kaldte de to koncerter for en succes, hvortil musikerne nikkede bekræftende og kaldte et sådan arrangement for livsbekræftende. Koncerterne var blot starten på projektet, der skal udvide børnenes horisont og give plads til flere identiteter. Workshops, koncerter og meget mere er på programmet de næste fire år, og det skal lære børnene, at man ikke behøver drømme det samme som sin bedste ven.

Selvom drømme kan være meget abstrakt, gjorde fortællingerne og musikken det meget konkret. Derfor sad de fleste af børnene også med store øjne og åbne munde og lyttede intenst. Foto: Ditte Irene Knudsen

Dorthe Foged, der står bag projektet, kaldte begge koncerter for en succes. Til det nikkede musikerne og kaldte et sådan arrangement for livsbekræftende. Foto: Ditte Irene Knudsen