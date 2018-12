Esbjergs asatroende påkaldte Odin og Sol

Der blev ofret gode øl og takket for både uddannelser og for en ny kæreste, da Blótgruppen Sol fejrede vintersolhvervet omkring et bål ved Paradissøerne. Medlemmerne bekender sig til asatroen, så det var de nordiske guder, de henvendte sig til.

ESBJERG: Koldt og vådt var det, hvis man bevægede sig ind på stierne omkring Paradissøerne ved Darumvej fredag ved 17-tiden. Men var man stædig nok og gik langt rundt om søen, lyste et lille bål op i en åben træhytte.

Nærmest symbolsk, faktisk. For her fejrede Esbjergs asatroende medlemmer af Blótgruppen Sol, at det var vintersolhverv, og at dagene nu bliver længere. Det gør de med et såkaldt blót. Et ritual, hvor de nordiske guder påkaldes, og der ofres til dem, og denne aften med særlig fokus på gudinden Sol. Lysets gudinde. - Nu må I gerne sætte jeres telefoner på lydløs. Ellers bliver de ofret! siger Jean Lauridsen med et smil, da ceremonien skal til at gå i gang, og de fremmødte begynder at stille sig i en cirkel om bålet.

Jean Lauridsen leder aftenens blót og han er en af hovedkræfterne i Blótgruppen Sol, som blev grundlagt for bare et års tid siden i Esbjerg. Indtil da var en flok asatroende valfartet til Sjælland for at dyrke deres tro derovre, men så dannede de til sidst deres egen gruppe. En åben en, hvor alle kan komme ind og blive medlem, hvorimod andre blótgrupper er lukkede fællesskaber, hvor det er nødvendigt at kende nogen for at blive indlemmet. - Oooooodin! Kom og vær med til vores blót! gjalder Jean Lauridsens stemme højt og bydende ud i skoven.

Han har vendt ryggen til de andre i cirklen. Lidt efter kalder tre andre på samme måde ud mod de tre andre verdenshjørner. De påkalder Frigg, Frej og Njord. Ceremonien er i gang.