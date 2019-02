Det er resultatet af langvarige og komplicerede forhandlinger, som medfører, at Danske Hoteller A/S med virkning fra den 15. juni i år overtager det historiske hotel fra Hotel Ansgar Esbjerg ApS, ejet af Hedeby Hotel Group ved Lars Hedeby Sørensen.

Hotel Ansgar er næsten lige så gammelt som Esbjerg, og hotellet holder godt fast i sin rødder. På Hotel Ansgars hjemmeside kan man læse om hotellets spændende historie. I 1875 var Skolegade blot to mudrede vognspor mellem Vor Frelser Kirke, nogle små byhuse og en del byggegrunde. 25 år senere var gaden en summende handelsgade med to hoteller, arresthus og et stort postkontor. I 1898 stod "Missionshotellet"s top-moderne værelser klar til de handelsrejsende. Og restauranten - der dengang var en café - stod klar til byens nye borgere, der blev flere og flere i rasende hast. Kilde: Hotel Ansgar

Med erhvervelsen ejer og driver Danske Hoteller A/S nu 22 hoteller i Danmark, herunder Hotel Dagmar fra år 1581 i Ribe. Hotelkæden råder samlet set over knap 1.500 værelser.

- Hotel Ansgar vil helt klart styrke Danske Hotellers position i Sydvestjylland, der er et populært område både for danske og udenlandske og særligt tyske turister. Ansgar er allerede et veldrevet hotel, men det vil bestemt ikke gøre noget, at det kommer ind under en større paraply - det indebærer en række fordele både i forhold til drift og markedsføring.

Oldfrue og petroleumsvask

Hotel Ansgar har i årtier i Esbjerg været synonym med familien Rasmussen. Familien - personificeret i Marie og Rasmus Ørsted Rasmussen, der forinden havde drevet Missionshotellet i Fredericia - overtog Ansgar som et missionshotel i 1948.

Familien Rasmussen fandt dermed det hotel, der skulle blive deres livsværk. Som det berettes fra Hotel Ansgars historie stod gæsterne i kø udenfor hotellet om søndagen for at spise klar suppe og flæskesteg: "Fiskerne og deres familier mødtes i restauranten, og oldfruen vaskede trapperne med petroleumsvand. Huset fik elevator til både gæster og biler, værelserne fik bad og toilet og de unge mænd fik langt hår og trompetbukser".

I 1977 overtog sønnen, cand. jur. Poul Ørsted Rasmussen, sammen med sin hustru, Kirsten Aa Rasmussen, driften af hotellet. I 1979 overtog parret desuden hotelejendommen i Skolegade.

I de følgende år løste parret en stor opgave med at fortsætte Ansgars omstilling fra "missions-status" til at være et moderne city-hotel, uden at hotellet mistede sin tidløse atmosfære. Ansgar udviklede sig til et populært hotel for både turister, erhvervsfolk og ikke mindst kulturens turnerende aktører i det sydvestjyske 1. maj 2014 solgte Kirsten Aa Rasmussen hotellet til Lars Hedeby Sørensen.