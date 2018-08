Esbjergs 1-årige ghettobørn tvinges i daginstitution fra 2019

Overalt i Esbjerg Kommune vælger nogle forældre at passe deres små børn hjemme frem for at sende dem i daginstitution, men den mulighed ophører om et år for de familier, som bor i et socialt udsat boligområde. Et sted mellem 14 og 20 småbørn skal tvinges ud i et dagtilbud på grund af ghettoplanen, og det er ikke med kommunens gode vilje.

ESBJERG: Er du fyldt 1 år og bor på Stengårdsvej, i Lykkegårdsparken, i Kvaglund eller i Skoleparken, har du fra og med 1. juli 2019 ikke længere mulighed for at blive passet derhjemme af din far eller mor som i resten af kommunen, men skal i et dagtilbud 25 timer om ugen.

Det er konsekvensen af regeringens såkaldte ghettoplan, hvor et af udspillene handler om at tvinge børn i socialt udsatte boligområder ud i et dagtilbud, så snart de er fyldt 1 år for at sikre, at de lærer det danske sprog og den danske kultur. Udspillet omkring de 1-årige har politisk flertal og ventes at blive til lov inden længe.

- Der ligger en klokkeklar politisk aftale omkring det. Så det er en ren formalitet omkring udmøntningen, siger Anders Johansson, som er blandt andet børne-, bolig- og socialordfører for Det Konservative Folkeparti.

I Esbjerg Kommune kan børne- og dagtilbudschef Anne Merethe Løvmose sagtens se værdien i, at børn får lært dansk tidligt, men hun bryder sig ikke om, at det skal tvinges igennem:

- Der er tale om en grov generalisering. Hvis ens forældre er tosprogede og ikke taler særligt godt dansk, giver det sig selv, at det er godt at komme i et dagtilbud. Men derfra og så til at tvinge familierne til at aflevere deres børn, det er jeg ikke meget for. Vi skal selvfølgelig overholde loven, når den kommer, men vi vil forsøge at gå i dialog med forældrene. Så vi ikke med tvang, men ved at oplyse forældrene og være i dialog med dem, kan få det til at give mening, så de selv indmelder deres børn, siger hun.