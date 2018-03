Esbjergensisk tøjbutik går online

Esbjerg: Hos Kings & Queens i Esbjerg har det indtil nu udelukkende været muligt at handle i den fysiske butik i Esbjergs nye indkøbscenter Broen Shopping, men nu åbner tøjbutikken også en webshop.

- Vi har ventet med at gå online, fordi vi gerne først ville have skabt en solid kundebase i Esbjerg. Det har vi nu, siger Nanette Griepentrog, bestyrer hos Kings & Queens i Esbjerg.

Webshoppen skal ifølge distriktchef Anders Glement Jakobsen være med til at sikre et bredere udvalg og en mere fleksibel service.

- Hvis en kunde for eksempel har købt et par jeans i vores webshop, men efterfølgende opdager, at størrelsen ikke er den rigtige, kan vedkommende komme hen i butikken og bytte eller returnere, hvis han eller hun fortryder. Samtidig kan vi nu også trække på et større udvalg end det, der fysisk er plads til at have i butikken, så der opstår et helt nyt potentiale. Generelt giver synergien mellem webshoppen og den fysiske butik os simpelthen mulighed for at give kunderne en bedre og mere fleksibel service, forklarer Anders Clement Jakobsen i en pressemeddelelse.