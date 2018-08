Esbjergensisk gymnasium: Nul røg i skoletiden

Rybners Gymnasium har meldt sig i kampen for at nedsætte rygning blandt kommunens unge. Sammen med Esbjerg Kommune og Kræftens Bekæmpelse vil gymnasiet have eleverne til at lade smøgerne ligge.

Esbjerg: Rygerne på Rybners Gymnasium får en ny slags lektier for. Gymnasiet har nemlig sat sig som mål at indføre røgfri skoletid i løbet af skoleåret - og for at hjælpe rygende elever med at forberede sig på det, kommer rygestoprådgivere fra Esbjerg Kommune tirsdag 14. august på besøg på gymnasiet for at fortælle gymnasieeleverne om mulighederne for at blive røgfri.

Esbjerg Kommune, Kræftens Bekæmpelse og Rybners Gymnasium arbejder sammen om initiativet, som også på sigt skal forebygge, at unge tænder den første cigaret.

I foråret spurgte Esbjerg Kommune elevrådet på Rybners Gymnasium i Grådybet, hvad de mener, der skal til for at forebygge, at unge begynder at ryge på netop deres skole. Elevernes idéer og tanker er derefter præsenteret for ledelsen på Rybners, der nu tager konsekvensen.

- Som skole har vi et ansvar for at etablere rammer, der fremmer elevernes trivsel og læring, og vi ønsker ikke, at rygning skal være en del af det sociale miljø på skolen. Ingen elever skal lære at ryge her hos os. Derfor ønsker vi at indføre røgfri skoletid, siger direktør på Rybners, Olaf Rye Jensen i en pressemeddelelse fra Esbjerg Kommune.