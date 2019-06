Esbjergenserne vil betale for en mere bæredygtig by

Ny undersøgelse fra Rambøll viser, at en stor del af esbjergenserne er villige til selv at betale for at få en mere bæredygtig by. De mener også, at kommunen bør gøre mere. Især inden for energi, byggeri og transport.

Undersøgelsen viser således, at esbjergenserne er villige til at øge deres boligudgifter for at få mere bæredygtige og energivenlige boliger. 76 procent vil acceptere en huslejestigning på 100 kroner om måneden for at mindske energiforbruget i deres bolig, mens hver 20 procent af de adspurgte erklærede sig villige til at betale hele 1.300 kroner mere om måneden.

Det har en ny undersøgelse fra Rambøll kortlagt. Her har 300 borgere fra Esbjerg svaret på, om de er villige til at betale ud af egen lomme for bæredygtige løsninger i byen inden for områder som byggeri, energi, transport, klimasikring og affaldshåndtering.

Esbjerg Kommune: Klima og bæredygtighed fik på landsplan en stor plads i den nys overståede valgkamp, og bæredygtig byudvikling er et tema, der også optager esbjergenserne. Så meget at de også - til en vis grad - er villige til at betale mere af egen lomme for bæredygtige løsninger i Esbjerg.

Tendenserne går igen på transportområdet, hvor mere end hver anden esbjergenser - eller 56 procent - kan se sig selv i en prisstigning på fem procent, hvis den kollektive transport er CO2-neutral, mens godt en tredjedel af undersøgelsens deltagere - 32 procent - er villige til at betale 25 procent mere for at blive fragtet bæredygtigt.

Når det gælder sikring af boligen mod skybrud, stormflod og andre ekstreme vejrforhold er esbjergenserne også villige til at hive tegnebogen op af baglommen. Hele 60 procent af de adspurgte borgere er villige til at betale 200 kroner mere om måneden for at sikre deres bolig mod skybrud, stormfloder og andre ekstreme vejrforhold, mens mere end hver tredje - mere præcist 37 procent - kan afse 1.000 kroner mere om måneden til sikring mod vejrliget.

Det offentlige har ansvaret

Claus Tornbo, afdelingsleder for Byggeri i Rambøll Esbjerg, konkluderer på undersøgelsens resultat:

- En stor del af borgerne i Esbjerg vil en bæredygtig by så meget, at de er villige til at betale op af egen lomme for det. Det er med til at indikere, at borgerne har store forventninger til en bæredygtig udvikling af Esbjerg, og det i sig selv stiller store krav til politikerne, der beslutter, hvilke indsatser, man skal prioritere - og ikke mindst tempoet, mener Claus Tornbo.

Han siger supplerende, at borgernes villighed til at betale skal ses i lyset af et andet centralt resultat i undersøgelsen, nemlig at borgerne peger på kommuner og stat som hovedansvarlig for udvikling af bæredygtige løsninger i byerne. Helt konkret mener 88 procent af alle danskere, at det offentlige bærer hovedansvaret, men 71 procent peger på de private virksomheder og 41 procent på borgerne selv.