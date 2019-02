Overvældende interesse for restaurantfestivalen Dining Week i vinterferien i Esbjerg. Med gourmetoplevelser til særpriser giver det mulighed for at præsentere sig for nye gæster, mener restauratørerne.

Esbjerg: God mad og penge at spare trækker i den kommende uge, hvor skolerne holder vinterferie, bunkevis af esbjergensere af huse for at besøge byens blomstrende restaurationsliv.

Flere spisesteder lokker gæsterne med fordelagtige særtilbud, men særligt tre steder i Esbjerg har kunderne haft mulighed for at deltage i Danmarks første og Europas største restaurantfestival, Dining Week, hvor Copenhagen Food Magazine og San Pellegrino hvert år siden 2011 har samlet et udvalg af de bedste og mest interessante restauranter i Danmark i vinterferiens uge 7.

I Esbjerg deltager Hjerting Badehotel, Kok & Kuller samt ECH Park. Her får gæsterne mulighed for at spise en tre retters gourmetmenu til kun 215 kroner, og interessen er overvældende.

Fiskerestauranten Kok & Kuller i Skolegade deltager for første gang efter opfordring. Restauranten har solgt omkring 320 pladser, og lige nu er der kun sene pladser mellem klokken 20.30 og 20.45 tilbage. Ifølge restaurantchef Benjamin Bjerrum kunne man formentlig have solgt omkring 450 pladser, hvis spisestedet havde været større.

- Vi var lidt usikre i starten og udloddede pladser i mindre portioner, men de blev lynhurtigt solgt, fortæller Benjamin Bjerrum, der glæder sig over, at Dining Week giver Kok & Kuller mulighed for at gør opmærksom på stedet.

- Jeg vil tro, at den flotte interesse handler om, at gæsterne her får sig en rigtig god madoplevelse, som samtidig er til en rigtig god pris, tilføjer han.