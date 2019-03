Morten Møker, 31 år, Esbjerg: Jeg synes, at det er en super fed hal, men jeg synes, at det er ærgerligt, at man har bygget en super ny hal og så lavet det der med stilladset. Men det giver noget fedt med de lystavler.

Maj-britt Johansen, 35 år, Esbjerg: Det er sgu okay. Jeg synes stadig, at det er lidt synd med det stillads. Hvis man får ændret det, så bliver det godt. Nu er kampen gået ind på at finde den perfekte plads.

Marcus Buchholtz, 22 år, Esbjerg: Jeg synes virkelig, at den er super fed. Jeg glæder mig til at høre stemningen, når tribunen bliver indviet og mærke tilskuerne og energien fra isen. Jeg synes, at vi skal være glade for, at der er kommet en ny hal.

Carina Krog, 28 år, Vejle: Den er flot. Den gamle hal var lidt mere charmerende, og der er lidt meget blåt. Der mangler lidt gult. Men jeg tror, at det er fordi, at man har været vant til den gamle hal.

Richard Lassen, 49 år, Esbjerg: Den er fantastisk. Der er en god stemning og gode sæder. Jeg var meget bekymret for stemningen, men den er god.

Britta Nielsen, 49 år, Esbjerg: Det er en flot hal. Der var noget nostalgisk ved at komme i den gamle hal, hvor man var kommet, lige siden man var lille. Men toiletfaciliteterne er gode i forhold til den gamle hal.

Michael E. Pedersen, 37 år, Esbjerg: Jeg synes, at den er mega fed. Den gamle hal var faldefærdig, så nu har vi fået super forhold, både for spillere og for tilskuere. Jeg synes, at de har løst det godt.

Nanna Simonsen, 24 år, Esbjerg: Det er en rigtig flot ny hal. Den kan vi være stolte af. Det binder bare det hele sammen her på Gl. Vardevej. En rigtig flot hal med gode muligheder for at se noget godt ishockey. Dette glæder både som stående tilskuer, men også som siddende.

Maria Lorenzen, 24 år, Esbjerg: Jeg synes, at det er godt, men den virker meget flad, når man lige kommer ind. Men når der er gang i den, er det en rigtig fed hal. Det er bare en lille ulempe, når man skal ud, at der ikke er flere udgange.

Oliver Skovmand, 24 år, Gredstedbro: Den er fantastisk, men den er lidt smal. Det er sådan set det eneste, at der ikke er nok plads, når vi er så mange. Ellers er det blevet meget godt. Man kan også stadig godt mærke stemningen.

Richard Kirkpatrick, 65 år, Esbjerg: Jeg synes, at de har fået bygget en rigtig lækker hal. Det er over al forventning. Hele opsætningen er de lykkedes rigtigt godt med.